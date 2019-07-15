В России определили самые надежные антивирусы

Источник материала: IT.Tut.by

«Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing — ICRT) провело исследование антивирусных программ и назвало самые надежные из них.

Организация изучила 35 антивирусов: 25 предназначались для операционной системы Windows от Microsoft, оставшиеся десять — для macOS от Apple.



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Согласно результатам исследования, в пятерку лучших антивирусных программ, предназначенных для операционной системы Windows, вошли:

Bitdefender Internet Security — 1 место. По итогам испытаний оказался лучше всех в способности защищать компьютер от вредоносных программ.

ESET Internet Security — 2 место. Хорошо защищает компьютер, один из самых удобных в использовании.

Bitdefender Antivirus Free Edition — 3 место. Бесплатная версия программы, оказавшейся на первой строчке. Защищает компьютер почти так же хорошо, однако много функций урезано.

Norton Security Deluxe — 4 место. Хорошо защищает компьютер, при этом потребляет немного ресурсов, и довольно прост в использовании.

Avast Free Antivirus — 5 место. Менее удобен, чем четыре предыдущих, при этом хорошо защищает компьютер и потребляет мало ресурсов.

Места с 6-го по 10-е достались Trend Micro Internet Security, Avast Internet Security, F-Secure Safe, AVG Antivirus Free и AVG Internet Security.

По итогам испытаний, в топ-3 лучших антивирусов для операционной системы macOS вошли:

ESET Cyber Security Pro — 1 место. Один из лучших в плане защиты от вредоносных программ и удобства использования.

Kaspersky Internet Security — 2 место. Лучше всех защищает компьютер, удобен, но потребляет довольно много ресурсов

Bitdefender Antivirus for Mac — 3 место. Хорошо защищает компьютер, удобно пользоваться.

Пятерку лучших замыкают G Data Antivirus for Mac и Norton Security Deluxe.

Эксперты добавили, что встроенные в операционные системы средства защиты неидеальны. Например, установленный по умолчанию антивирус в macOS, по мнению «Роскачества», проявляет себя хуже специализированного ПО. Защитник Windows, напротив, показал себя с лучшей стороны и успешно справился с угрозами.

Кроме того, бесплатные антивирусы могут справляться со своей задачей не хуже платных аналогов, имея при этом чуть более скромные возможности. Впрочем, они вряд ли смогут справиться с вирусами-шифровальщиками. Вместе с этим «ни один антивирус не сможет защитить ваш ПК на 100%», добавили авторы исследования.