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В России определили самые надежные антивирусы
16.07.2019 12:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
«Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing — ICRT)
Организация изучила 35 антивирусов: 25 предназначались для операционной системы Windows от Microsoft, оставшиеся десять — для macOS от Apple.
Согласно результатам исследования, в пятерку лучших антивирусных программ, предназначенных для операционной системы Windows, вошли:
По итогам испытаний, в топ-3 лучших антивирусов для операционной системы macOS вошли:
Эксперты добавили, что встроенные в операционные системы средства защиты неидеальны. Например, установленный по умолчанию антивирус в macOS, по мнению «Роскачества», проявляет себя хуже специализированного ПО. Защитник Windows, напротив, показал себя с лучшей стороны и успешно справился с угрозами.
Кроме того, бесплатные антивирусы могут справляться со своей задачей не хуже платных аналогов, имея при этом чуть более скромные возможности. Впрочем, они вряд ли смогут справиться с вирусами-шифровальщиками. Вместе с этим «ни один антивирус не сможет защитить ваш ПК на 100%», добавили авторы исследования.
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«Роскачество» совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing — ICRT) провело исследование антивирусных...
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