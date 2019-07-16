Полный обзор Redmi 7A: один из самых дешевых смартфонов Xiaomi

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi Redmi 7A — один из самых бюджетных смартфонов производителя, который совсем недавно начал продаваться в Беларуси от 259 рублей. Мы протестировали гаджет и выяснили, чем еще кроме небольшой цены может удивить аппарат.





Пластик, и только пластик

Redmi 7A — смартфон из самой начальной ценовой категории, так что откровений в плане дизайна от него ожидать не стоит.

Корпус устройства полностью пластиковый, металлических элементов нет. При этом в толщину аппарат составляет 9,6 миллиметра — толще, чем в большинстве других современных гаджетов.





Последнее, впрочем, на удобство использования практически не влияет. Смартфоном можно вполне комфортно управлять одной рукой. Не в последнюю очередь — за счет относительно небольшого по сегодняшним меркам дисплея на 5,45 дюйма.

Интересно, что задняя крышка Redmi 7A может быть как матовой (в черной версии), так и глянцевой (в градиентно-синей). Первый вариант более практичный, на нем не так быстро будут проявляться царапины и другие потертости.





Еще один плюс — возможность одновременно установить две симки и карточку памяти. Из приятных неожиданностей также выделяется наличие технологии защиты от влаги. Об этом говорит резиновая прокладка на слоте для SIM-карт.

Хотя полное погружение под воду смартфон вряд ли выдержит, но после попадания под дождь выйти из строя не должен.





А вот комплектного чехла в коробку с Redmi 7A не положили. Видимо, на это пошли ради максимального удешевления гаджета. По такой же причине в новинке решили не устанавливать сканер отпечатков пальцев. Смартфон придется активировать либо через ввод пароля, либо через сканирование лица пользователя.

В целом режим работает неплохо: при хорошем дневном (или искусственном) свете на узнавание владельца уходит не больше секунды. В темноте скорость распознавания снижается, сказывается отсутствие ИК-излучателя, подсвечивающего лица пользователей. Зато в наличии есть FM-радио.

Дисплею не хватает яркости

В Redmi 7A установлен экран на 5,45 дюйма с разрешением HD+ (или 1440 на 720 пикселей, 295 ppi). Сказать о панели нечто резко негативное, как и позитивное, сложно. Четкости хватает, если не всматриваться в дисплей с расстояния нескольких сантиметров. Цветопередача спокойная, особых засветов или инверсии цвета при наклоне аппарата нет. Разве что углы обзора могли бы быть чуть шире.





Впрочем, максимальной яркости панели явно недостаточно. При комнатном освещении комфортно пользоваться устройством получается как минимум на значении яркости не менее 70−80%. На улице, когда на дисплей смартфона падают солнечные лучи, разобрать что-либо и вовсе становится почти невозможно.

Рамки по краям экрана Redmi 7A получились достаточно толстыми, но ругать аппарат за это мы не будем (особенно с учетом цены в 259 рублей). Субъективно говоря, в продающемся почти в восемь раз дороже iPhone Xr от Apple рамки ничуть не меньше.





Единственный более-менее спорный момент — это логотип Redmi в нижней части панели. Сегодня таких опознавательных знаков большинство производителей старается избегать. Зато панель полностью плоская, без скруглений по бокам. Благодаря этому на нее будет несложно нанести защитную пленку.

Не самое мощное «железо»

Redmi 7A базируется на 8-ядерном процессоре Snapdragon 439 (12-нм, до 2,0 ГГц) вместе с 2 ГБ оперативной памяти. Скажем прямо: производительной такую комбинацию назвать вряд ли получится. В AnTuTu смартфон набирает около 75 тысяч баллов.





Впрочем, если основываться на реальных ощущениях от использования гаджета, а не от набранных им очков в синтетических тестах, ситуация становится лучше. Во всяком случае, откровенно плохо работающих приложений на Redmi 7A мы не заметили.

Хотя разница в скорости отклика с более дорогими смартфонами все-таки ощущается. Например, интерфейс в Redmi 7A не так шустро реагирует на прикосновения, страницы в Play Маркет загружаются ощутимо дольше. В сложные 3D-игры с более и менее комфортным fps получится поиграть разве что на минимальных настройках графики.





Зато с перегревом и троттлингом проблем в Redmi 7A нет. Об этом говорят результаты специализированного синтетического теста.

Отличное время автономной работы

Время работы на одном заряде — один из главных козырей Redmi 7A. Благодаря аккумулятору на 4000 мАч и относительно нетребовательному процессору гаджет может продержаться до двух дней без подключения к электросети. Проще говоря, можно рассчитывать на шесть с половиной — семь часов постоянно активного экрана.

Правда, зарядка в смартфоне идет через морально устаревший порт microUSB. Более современный USB-C в сегменте ультрабюджетных аппаратов пока не применяется.

Камера «для галочки»

Основная камера в Redmi 7A — одинарная, на 12 Мп (модуль Sony IMX486). В наличии также автоматический автофокус, светодиодная вспышка и HDR-режим (последний справляется не всегда, взгляните на второе фото ниже).

В целом назвать качество фотографий со смартфона удовлетворительным получится только при съемке на улице при хорошем освещении. Если фотографировать в помещении, то на снимках сразу же становятся заметны шумы. Это же касается кадров, сделанных в темное время суток.

















Но это — вполне ожидаемый результат. Особенно с учетом того, что камера в современных смартфонах — один из основных элементов, отличающих бюджетные гаджеты от более дорогих.

На фронтальном фотомодуле подробно останавливаться не будем — его хватит разве что для разговоров по видеосвязи.

Резюме

Из плюсов Redmi 7A выделяется корпус с защитой от влаги, возможность установки одновременно двух SIM-карт и карты памяти, а также отличное время автономной работы — порядка двух (или даже двух с половиной) дней без подключения к розетке.





Из недостатков — отсутствие поддержки Wi-Fi на частоте в 5 ГГц, относительно скромная производительность и недостаточно яркий дисплей. Сканера отпечатков в аппарат также решили не встраивать. Скорее всего, на это пошли ради максимального удешевления устройства для конечных пользователей. Зато в наличии есть разблокировка по лицу, но в темноте функция работает не очень быстро.

Новый Redmi 7A с 16 ГБ встроенного хранилища в Беларуси официально продается за 259 рублей, с 32 ГБ встроенной памяти — уже за 299 рублей. При этом тот же Redmi Go ( полный обзор ) с «облегченной» операционной системой Android Go в интернет-магазинах получится купить от 150 рублей, как альтернативу также можно рассмотреть Nokia 1 , Honor 8S и Samsung Galaxy A10 .

А если добавить к цене Redmi 7A около 50 рублей, получится купить уже намного более производительный Xiaomi Redmi Note 5 ( наш обзор ) с качественной основной камерой и сканером отпечатков пальцев.

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