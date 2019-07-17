засекреченные места размещения ядерного оружия США случайно включили в доклад для НАТО

Источник материала: IT.Tut.by

Авторы доклада для одного из комитетов Парламентской ассамблеи НАТО случайно включили в него перечень засекреченных мест размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на The Washington Post.



Фото: wikipedia.org

Недавно выпущенный, а впоследствии удаленный документ, опубликованный структурой, связанной с НАТО, «вызвал шумиху в европейских СМИ, подтвердив секрет, о котором и так все давно знали: ядерное оружие США хранится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции», пишет американское издание.

Документ, в котором содержалась эта информация, был подготовлен в апреле для весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая прошла в Братиславе. Согласно отрывку, который приводит бельгийская газета De Morgen, в тексте упоминалось о 150 ядерных боеголовках, развернутых в Европе. Эти бомбы «хранятся на шести европейских и американских базах: Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции», отмечалось в тексте.

Однако, согласно этой информации, на прошлой неделе в интернете была опубликована новая версия документа, в которой упоминание о местах размещения ядерного оружия уже отсутствует. Автор доклада, канадский сенатор Джозеф Дэй, объяснил The Washington Post, что первая версия была лишь черновым вариантом. «Все данные, использованные в этом докладе, находятся в открытом доступе», — утверждает он. В самом документе при этом не давалось никаких ссылок на источники.

В то же время представитель НАТО, поговоривший с американской газетой на условиях анонимности, заявил, что документ не имеет прямого отношения к альянсу. «Это не официальный документ», — подчеркнул он, добавив, что авторами являются члены Парламентской ассамблеи НАТО.