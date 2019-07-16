|
«Кровавая Луна»: красивые снимки со всего мира
17.07.2019 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В ночь с 16 на 17 июля произошло частное лунное затмение — так
Лунное затмение было видно не только в Европе и на большей части России, но и в Африке, Австралии, Индонезии, Южной Америке. В Северной Америке, и на Дальнем Востоке лунного затмения не было видно вовсе.
В ночь с 16 на 17 июля тень Земли покрыла диск Луны на 65%.
А вот как лунное затмение увидели в соцсетях.
Это фото испанского фотографа.
А это — из Польши.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)