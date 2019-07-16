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«Кровавая Луна»: красивые снимки со всего мира

17.07.2019 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В ночь с 16 на 17 июля произошло частное лунное затмение — так называется затмение, когда Луна попадает в полную тень Земли только частично. К сожалению, над Беларусью было слишком облачно, чтобы мы могли насладиться этим зрелищем. Но вот жителям других стран повезло немного больше. Собрали лучшие фото со всего мира.

Лунное затмение было видно не только в Европе и на большей части России, но и в Африке, Австралии, Индонезии, Южной Америке. В Северной Америке, и на Дальнем Востоке лунного затмения не было видно вовсе.

В ночь с 16 на 17 июля тень Земли покрыла диск Луны на 65%.

«Кровавая Луна»: красивые снимки со всего мира
Луна около города Урнаш, Швейцария. Фото: REUTERS / Arnd Wiegmann
«Кровавая Луна»: красивые снимки со всего мира
Луна над Бразилиа, Бразилия. Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
«Кровавая Луна»: красивые снимки со всего мира
Луна над площадью Сан-Марко, Венеция. Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
«Кровавая Луна»: красивые снимки со всего мира
Луна над Венецией. Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
«Кровавая Луна»: красивые снимки со всего мира
Фазы лунного затмения, снятые над Берлином, Германия. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

А вот как лунное затмение увидели в соцсетях.

Это фото испанского фотографа.

А это — из Польши.

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