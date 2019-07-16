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Раскрыто происхождение гигантского «океана» внутри Земли

17.07.2019 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Находящиеся на глубине 410−660 километров под поверхностью Земли гигантские запасы воды, заключенной в кристаллическую структуру минералов, возникли около 3,3 миллиарда лет назад в результате субдукции (погружение одной литосферной плиты под другую). Соответствующее исследование ученых из Франции, России, Германии, ЮАР и США опубликовано в журнале Nature, пишет издание Lenta.ru.

Раскрыто происхождение гигантского «океана» внутри Земли
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Наиболее вероятное происхождение водных запасов специалисты определили, изучив содержание изотопов водорода в образцах коматиита. Оказалось, что отношение содержания дейтерия (водород с двумя нуклонами, протоном и нейтроном в ядре) к протию (водород с одним нуклоном и протоном в ядре) в коматиите напоминает структуру океанической коры.

Работа геохимиков из России, Франции и Германии, где сообщалось об обнаружении под поверхностью Земли «океана» архейского периода (возрастом 2,7 миллиарда лет), объем которого в разы превышает размеры Мирового океана, появилась в журнале Nature в марте 2016 года. Огромный «водоем» расположен под земной корой и сформирован в условиях высоких давлений и температур (1530 градусов Цельсия), а вода в нем заключена в кристаллическую структуру минералов.

 
 
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Находящиеся на глубине 410−660 километров под поверхностью Земли гигантские запасы воды, заключенной в кристаллическую структуру минералов, возникли около 3,3...
 
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