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Ученые: извержение супервулкана приведет к глобальному истощению озона

17.07.2019 11:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук пришли к выводу, что чрезвычайно сильное извержение вулкана способно прервать процесс восстановления озонового слоя Земли. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз на Phys.org.

Ученые: извержение супервулкана приведет к глобальному истощению озона
Извержение вулкана Пинатубо в июне 1991 года. Фото: Global Volcanism Program

Для оценки воздействия вулканических газов на стратосферу исследователи использовали химико-климатическую и химико-транспортную модели. Оказалось, что если содержание озоноразрушающих веществ (ОВ) на настоящий момент окажется равно половине от их количества в атмосфере в 1990-х годах, то уровень озона снизится на 6 процентов по всему миру и на 6,4 процента — в тропических широтах.

Если же удалить все антропогенные источники ОВ и оставить только природные источники, то извержение супервулкана приведет к глобальному истощению озона на 2,5 процента, а в тропиках — на 4,4 процента. Однако в результате катастрофы в атмосферу может быть выброшено еще большее количество галогенов, которые непосредственно участвуют в разрушении молекул озона, что приведет к более серьезным последствиям, чем предполагается моделью.

Остается неясным, какие именно извержения вулканов влияли на эволюцию живых организмов и окружающую среду в палеозойскую эру, когда озоновый слой был относительно слабым и тонким.

 
 
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Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук пришли к выводу, что чрезвычайно сильное извержение вулкана способно прервать процесс восстановления...
 
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