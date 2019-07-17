В России создали «iPhone С-400» с профилем Путина

Источник материала: IT.Tut.by

Российская компания Caviar, производящая люксовые версии некоторых смартфонов, представила новую линейку премиальных iPhone под названием «Великая Россия».

В серию вошло сразу несколько смартфонов, посвященных различным событиям, явлениям или городам.





Например, модель под названием «Великая Россия С400» на сайте компании описывается так: «Великая Россия — страна, которая гордо стоит под натиском недоброжелателей, уверенно сохраняя свою лидирующую позицию на мировой арене». За такой гаджет с гербом на задней панели просят 289 тысяч российских рублей (около 4,6 тысяч долларов).





Еще одна модификация называется «Великая Россия Путин». Она, как следует из названия, отличается выгравированным золотым профилем президента России Владимира Путина. Этот гаджет также продается не менее, чем за 4,6 тысяч долларов. Представители Caviar добавляют: «Этот смартфон станет превосходным подарком для человека, который знает что такое — держать в своих руках власть».

Смотрите, сколько у нас стоят обычные версии iPhone: