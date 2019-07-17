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Трамп исключил Турцию из программы поставок F-35. Анкара: готовьтесь, что истребители подорожают

17.07.2019 17:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

После четырех дней молчания США Дональд Трамп наконец высказался по вопросу поставок Турции истребителей пятого поколения. Анкару исключат из программы F-35 за приобретение российских ракетных комплексов С-400. Об этом пишет breakingdefense.com.

Трамп исключил Турцию из программы поставок F-35. Анкара: готовьтесь, что истребители подорожают
Фото: Reuters

Президент США выступил через несколько часов после заявления кандидата в министры обороны страны с критикой Турции за покупку российского вооружения. По словам Трампа, он находится в очень сложной ситуации, но не считает действия Анкары справедливыми.

Сегодня, выдвигая свою кандидатуру на пост главы оборонного ведмоства, временно занимающий эту должность Марк Эспер заявил, что Турция может обладать или С-400, или F-35, но не обоими видами оружия сразу. Решение Анкары он назвал «неправильным и разочаровывающим».

В свою очередь, турецкая сторона считает такие действия США не слишком приемлемыми и способными повлечь за собой неприятные последствия. Так, бывший министр обороны страны Ясар Якис заявил, что вывод Анкары из программы F-35 неизбежно приведет к тому, что истребители станут намного дороже, пишет defenseworld.net.

Турция, напомнил экс-министр, вложила в программу F-35 инвестиции в размере 1,2 млрд долларов. Некоторые из 844 деталей для истребителя, изготовленных в стране, не производятся в других государствах, так что вся программа зависит в том числе и от Турции .

По словам Якиса, он уверен, что и власти США, и компания Lockheed Martin, производящая истребители, учтут эти факторы и примут более взвешенное решение.

Отношения между Турцией и США испортились в последнее время из-за того, что Анкара не стала отказываться от контракта на поставку систем ПВО С-400.

 
 
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После четырех дней молчания США Дональд Трамп наконец высказался по вопросу поставок Турции истребителей пятого поколения. Анкару исключат из программы F-35 за...
 
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