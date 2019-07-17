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Посмотрите, как в реальности выглядит iPhone 11

18.07.2019 09:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В сентябре Apple покажет новое поколение iPhone, в которое войдут как минимум три модели. Ранее в Сети уже появлялись рендеры с финальным дизайном новинок. А недавно несколько крупных техно-блогеров на YouTube выпустили видео, в которых показывают, как такие устройства выглядят в реальной жизни. Об этом пишет GSMArena.

В ролике выше демонстрируются не настоящие iPhone 11 (примерное название гаджетов, точные мы узнаем только на презентации), а так называемые «dummy units». Это — специальные макеты для производителей чехлов. С их помощью они могут подготовиться и выпустить аксессуары к новым устройствам к моменту их выхода на рынок.

В целом, дизайн гаджетов подтвердился. Спереди они буду мало чем отличаться от нынешних iPhone (2018 года выпуска). Сзади из изменений — квадратные модули для основных камер с двумя и тремя фотомодулями. Интересно, что на видео эти квадратные блоки окрашены в черный независимо от того, какого цвета остальной корпус.

Примерные цены на смартфоны уже известны. По информации Wccftech, в Китае за обновленный iPhone Xr придется отдать не менее 989 долларов, за новый iPhone Xs — 1292 доллара, за следующую версию iPhone Xs Max — 1422 доллара. Отметим, что в Китае стоимость гаджетов обычно оказывается немного выше, чем в США и Европе.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные iPhone:

 
 
Ссылка на источник 111
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В сентябре Apple покажет новое поколение iPhone, в которое войдут как минимум три модели. Ранее в Сети уже появлялись рендеры с финальным дизайном новинок. А недавно...
 
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