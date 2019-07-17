В сентябре к Земле вплотную подойдет астероид

Источник материала: IT.Tut.by

9 сентября к Земле приблизится астероид под названием 2006 QV89. Ученые оценили его шансы на столкновение с планетой, пишет Science Alert.





Напомним: астероид 2006 QV89 обнаружили еще в 2006 году, и с тех пор его шансы на столкновение с Землей оценивались по разному. При этом размеры астероида составляют от 20 до 50 метров — глобальной катастрофы даже в случае столкновения вряд ли бы произошло.

Несмотря на это, европейские астрономы все это время продолжали отслеживание объекта и в начале июля нынешнего года провели новые наблюдения с помощью очень мощного телескопа VLT, расположенного в Чили.

Ресурс Naked Science пишет , что из-за достаточного большого удаления и небольшого размера астероида увидеть его, просматривая небо, оказалось невозможно. Поэтому специалисты решили сфокусироваться на определенных областях, в которых, по различным расчетам, 2006 QV89 может находиться в данный момент.

Это позволило пересмотреть будущую траекторию астероида и и лишить его шансов на столкновение с Землей.