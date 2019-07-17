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В сентябре к Земле вплотную подойдет астероид
18.07.2019 10:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
9 сентября к Земле приблизится астероид под названием 2006 QV89. Ученые оценили его шансы на столкновение с планетой,
Напомним: астероид 2006 QV89 обнаружили еще в 2006 году, и с тех пор его шансы на столкновение с Землей оценивались по разному. При этом размеры астероида составляют от 20 до 50 метров — глобальной катастрофы даже в случае столкновения вряд ли бы произошло.
Несмотря на это, европейские астрономы все это время продолжали отслеживание объекта и в начале июля нынешнего года провели новые наблюдения с помощью очень мощного телескопа VLT, расположенного в Чили.
Ресурс Naked Science
Это позволило пересмотреть будущую траекторию астероида и и лишить его шансов на столкновение с Землей.
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9 сентября к Земле приблизится астероид под названием 2006 QV89. Ученые оценили его шансы на столкновение с планетой, пишет Science Alert.
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