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В американских СМИ призывают задуматься о безопасности FaceApp из-за русских корней приложения
18.07.2019 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Приложение FaceApp от российского разработчика
В США, куда массовое использование FaceApp пришло немногим позже России, «пожилым» фильтром стали пользоваться не только обычные пользователи, но и звезды вроде Дрейка, одного из лучших баскетболистов мира Леброна Джеймса или актера Терри Крюса. По степени популярности FaceApp можно сравнить с весенним ажиотажем по
Но вместе с популярностью приложения пришли и опасения в приватности данных пользователей. Главная причина для беспокойства в американских СМИ и соцсетях: FaceApp — приложение российских разработчиков, которые ранее были связаны с «Яндексом» и «Сколково». Вместе со скандалами с русскими хакерами о вмешательстве России в выборы в США возник вопрос: а что создатели FaceApp могут делать с полученными данными?
Из-за этого в твиттере появилось сразу несколько популярных предостережений от использования «состаривающих» фильтров. Опасения по поводу России в этом случае пересеклись с настроениями в США по поводу возможной слежки с помощью распознавания лиц. Уже три американских города
Но наибольшее
К этому
Издания
FaceApp действительно загружает снимки на серверы, а не обрабатывает непосредственно на смартфоне. Но поступают так разработчики с конкретными выбранными фото, которые нужно «состарить». Более того, все данные поступают на сервер не в России, а в США. Остается только вопрос, какой доступ имеют авторы FaceApp к полученным файлам.
СМИ отметили: не все пользователи понимают, что обработка происходит не на телефоне, а «на стороне». По мнению журналистов, это стоило обозначить яснее: не все готовы передавать свои фото в облако.
Нашлось объяснение и ситуации с айфоном. Приложения действительно позволяют выбрать фото в FaceApp с включенными настройками приватности, но только одно — на остальную библиотеку запрет все еще действует. По данным TechCrunch, такая система полностью соответствует правилам Apple, действующим со времен iOS 11.
Издание TechCrunch
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Приложение FaceApp от российского разработчика получило «вторую жизнь» спустя два года после запуска. Причина — фильтр, который «состаривает» человека на фото....
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