В американских СМИ призывают задуматься о безопасности FaceApp из-за русских корней приложения

Источник материала: IT.Tut.by

Приложение FaceApp от российского разработчика получило «вторую жизнь» спустя два года после запуска. Причина — фильтр, который «состаривает» человека на фото. Новая волна популярности вывела сервис на первые места в топах App Store и Google Play, хотя еще в июне оно замыкало топ-500 в России и находилось за пределами первой тысячи в США. Об этом сообщает TJournal.



Фото: TJournal

В США, куда массовое использование FaceApp пришло немногим позже России, «пожилым» фильтром стали пользоваться не только обычные пользователи, но и звезды вроде Дрейка, одного из лучших баскетболистов мира Леброна Джеймса или актера Терри Крюса. По степени популярности FaceApp можно сравнить с весенним ажиотажем по фильтру Snapchat , «меняющему» пол.

Но вместе с популярностью приложения пришли и опасения в приватности данных пользователей. Главная причина для беспокойства в американских СМИ и соцсетях: FaceApp — приложение российских разработчиков, которые ранее были связаны с «Яндексом» и «Сколково». Вместе со скандалами с русскими хакерами о вмешательстве России в выборы в США возник вопрос: а что создатели FaceApp могут делать с полученными данными?

Из-за этого в твиттере появилось сразу несколько популярных предостережений от использования «состаривающих» фильтров. Опасения по поводу России в этом случае пересеклись с настроениями в США по поводу возможной слежки с помощью распознавания лиц. Уже три американских города запретили эту технологию. А юрист Элизабет Вайнштейн изучила пользовательское соглашение и сообщила , что FaceApp получает разрешение на использование имени и фото в «любых целях, включая коммерческие».

Но наибольшее обсуждение в СМИ вызвали сообщения разработчика Джошуа Ноцци. Он заявил , что как только дал FaceApp доступ к своим фото, сервис стал загружать к себе вообще все из галереи смартфона, а не конкретный снимок. То есть, по словам Ноцци, российские разработчики в теории могут увидеть и использовать в своих целях все медиафайлы на устройстве.

К этому добавилась жалоба редактора Mashable Кариссы Белл: она отметила, что в FaceApp можно выбрать фото для наложения фильтра, даже если в настройках айфона стоит «Никогда не давать приложению доступ к фотографиям».

Издания TechCrunch и Forbes развеяли часть опасений в соцсетях по поводу FaceApp. К примеру, специалист по кибербезопасности Эллиот Альдерсон и глава Guardian App Уилл Страфач не нашли ни одного доказательства, что сервис загружает на российские серверы все фотографии с телефона пользователя.

FaceApp действительно загружает снимки на серверы, а не обрабатывает непосредственно на смартфоне. Но поступают так разработчики с конкретными выбранными фото, которые нужно «состарить». Более того, все данные поступают на сервер не в России, а в США. Остается только вопрос, какой доступ имеют авторы FaceApp к полученным файлам.

СМИ отметили: не все пользователи понимают, что обработка происходит не на телефоне, а «на стороне». По мнению журналистов, это стоило обозначить яснее: не все готовы передавать свои фото в облако.

Нашлось объяснение и ситуации с айфоном. Приложения действительно позволяют выбрать фото в FaceApp с включенными настройками приватности, но только одно — на остальную библиотеку запрет все еще действует. По данным TechCrunch, такая система полностью соответствует правилам Apple, действующим со времен iOS 11.

Издание TechCrunch опубликовало заявление разработчиков FaceApp в связи с опасением по поводу безопасности данных. Вот несколько тезисов оттуда:

FaceApp загружает в облако только одно выбранное фото, а не всю галерею. Большинство изображений удаляются с серверов в течение 48 часов;

все функции FaceApp доступны без регистрации и входа в систему, поэтому большую часть данных для идентификации пользователей разработчики просто не получают;

данные не передаются в Россию, также они не продаются сторонним компаниям.