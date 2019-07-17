Sony выпустит смартфон с экраном, которого больше нет ни у кого

Источник материала: IT.Tut.by

Sony готовится к анонсу своего следующего флагманского смартфона. Скорее всего, его покажут в начале сентября на выставке IFA 2019 в Берлине, и оснастят экраном с огромным разрешением. Об этом пишет GSMArena.



Sony Xperia 1. Фото: gearbest

Кодовое название смартфона — J8220. Скорее всего, его будут продавать как Xperia 1R или Xperia 2. Главной «фишкой» устройства выступит дисплей. Разрешение панели составит 5040 на 2160 пикселей, или 5K. Соотношение сторон экрана при этом составит 21:9. Точной диагонали панели пока не сообщается, но плотность пикселей будет равняться 899 ppi.

По неподтвержденной информации, устройство также сможет работать в сетях последнего, пятого поколения (5G).

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