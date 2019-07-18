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как тестируют дрон-огнемет
18.07.2019 14:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На канале Throwflame появилось видео, сделанное во время тестирования беспилотного огнемета TF-19 Wasp. Как
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На канале Throwflame появилось видео, сделанное во время тестирования беспилотного огнемета TF-19 Wasp. Как пишет Task & Purpose, в работе дрона TF-19 Wasp применена система...
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