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как тестируют дрон-огнемет

18.07.2019 14:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На канале Throwflame появилось видео, сделанное во время тестирования беспилотного огнемета TF-19 Wasp. Как пишет Task & Purpose, в работе дрона TF-19 Wasp применена система плазменного зажигания. Аппарат может извергать пламя длиной до 7,6 метра на протяжении 100 секунд, при этом расходуя порядка 3,7 литра топлива. Издание также уточнило, что аппарат был разработан для сельскохозяйственных нужд.

 
 
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На канале Throwflame появилось видео, сделанное во время тестирования беспилотного огнемета TF-19 Wasp. Как пишет Task & Purpose, в работе дрона TF-19 Wasp применена система...
 
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