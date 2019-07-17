«Невидимка» B-2 Spirit. Почему самый продвинутый самолет в мире оказался ненужен

Источник материала: IT.Tut.by

Самый незаметный бомбардировщик в мире, B-2 Spirit в итоге вошел в историю скорее как «истребитель» — истребитель денег американских налогоплательщиков. Что же породило столь непохожий на все остальное проект, почему на него не пожалели гигантских денег, и почему они в итоге оказались потрачены зря? 42.TUT.BY разобрался в вопросе.



Фото: wikipedia.org

Зачем он нужен?

Стратегические бомбардировщики неплохо проявили себя еще во Вторую мировую. Удары британских «ланкастеров» и американских «летающих крепостей» стирали с лица земли целые города. Промышленность Третьего рейха рассредоточилась по маленьким местечкам и сельской местности, чтобы ее не уничтожили налеты тысяч «стратегов». А появившееся к концу войны ядерное оружие повысило роль стратегической бомбардировочной авиации до критической — до появления межконтинентальных баллистических ракет такие самолеты были единственным способом доставить атомную бомбу. Потому главные соперники — СССР и США — не жалели средств на разработку все более и более совершенных бомбардировщиков.

Но все ограничивалось возможностями ПВО. Зенитные ракеты и истребители-перехватчики год от года прогрессировали, и шанс, что «стратег» удачно долетит до цели, был не слишком велик. А в условиях современной войны потеря каждого бомбардировщика значила очень много: самолеты стоили до неприличия дорого. Следовало решить проблему.

Советский Союз делал это, просто увеличивая скорость самолетов до сверхзвуковой — так появились Ту-22, а потом Ту-160 (оба самолета, кстати, летали в Минске на авиапараде 3 июля). Но решение проблемы «в лоб» не выглядело оптимальным: как быстро не летай, зенитная ракета будет быстрее.



Ту-160. Фото: wikipedia.org

А если ПВО не помеха? Вдруг существует возможность долететь до цели так, как будто она вообще ничем не защищена, и уничтожить ее ядерной бомбой? Тогда, конечно, задача значительно упрощается. Именно эти соображения и привели к созданию бомбардировщика с пониженной радиолокационной заметностью, или, по-простому, «самолета-невидимки».

Как он создавался?

Разрабатывать B-2 Spirit начали в конце семидесятых годов, программа называлась «Advanced Technology Bomber» (ATB). Здесь не обошлось без политики: в ходе борьбы за президентское кресло республиканец Рональд Рейган обвинял демократа Джеймса Картера, что тот недостаточно заботится о безопасности страны и уделяет мало внимания новейшим оружейным разработкам. В итоге Картер, бывший на тот момент президентом, дал отмашку на производство новейшего бомбардировщика. Идея была проста и одновременно фантастична: создать самолет, который не виден на радарах. В случае удачи бомбардировщик преодолевал бы даже самую мощную ПВО так, как будто ее вовсе не существует.

Сразу выяснилось, что удобнее всего выполнить новый самолет по схеме «летающее крыло», когда у самолета вообще нет фюзеляжа. Теоретически это идеальная форма, так как в данном случае подъемную силу создает весь самолет, а не только крылья. Это делает машину маневренной — но вместе с тем чудовищно усложняет управление, так как «летающее крыло» крайне тяжело даже просто удерживать на курсе. Еще в тридцатых-сороковых годах в СССР, Германии и США проводились эксперименты по созданию таких самолетов, но все заканчивалось одним и тем же: очередной прототип терял управление и разбивался. Но на дворе были семидесятые, уже появилась достаточно совершенная автоматика, электродистанционная система управления теперь позволяла держать самолет ровно, не отвлекая на это все силы пилота. Поэтому идея выглядела перспективной.

Более того, именно «летающее крыло» дает самые большие возможности снизить заметность самолета для радаров: отсутствие выступающих частей вкупе с использованием радиопоглощающих материалов теоретически могли сделать бомбардировщик невидимым для врага. Стоимость всего этого была астрономической, но парадоксальным образом самолет будущего мог сделать расходы на будущую войну… ниже. Как это возможно? Очень просто.



Фото: topwar.ru

На представленной инфографике видно, сколько самолетов понадобилось бы при гипотетическом преодолении советской ПВО. Если использовать обычные самолеты, то успешный налет обеспечивался бы 32 бомбардировщиками, 16 истребителями эскорта, 12 самолетами для подавления ПВО и 15 заправщиками для этой армады. Использование высокоточного оружия понижало количество задействованных бомбардировщиков вдвое, а заправщиков — в полтора раза. Так, для тех же целей потребовалось бы всего восемь штук «Ночных ястребов» F-117 с технологиями незаметности при двух заправщиках. И, наконец, всю «работу» могли сделать всего два бомбардировщика-невидимки.

На разработку нового «стратега» были выделены нужные суммы, а за право стать создателем самолета будущего боролись ведущие авиакомпании США. Победителем вышла корпорация Northrop, что в какой-то мере символично: ее основатель Джон Нортроп всю жизнь был фанатом схемы «летающее крыло» и мечтал, что такие самолеты когда-нибудь будут доминировать в небе. Увы, он умер в 1981 году, так и не увидев воплощения своей мечты.

Работа над новым самолетом стоила больше 22 миллиардов долларов и заняла 10 лет, но конструкторам все же удалось создать «бомбардировщик будущего». Он не был похож ни на один серийный самолет в мире: без вертикального оперения, без фюзеляжа, без каких-либо выступов, покрыт углепластиком черного цвета. B-2 Spirit выглядел угрожающе — и красиво. В 1988 году новый «стратег» был представлен широкой публике.



Фото: topwar.ru

Разумеется, «невидимость» самолета была частичной — в воздухе его было отлично видно. Но его эффективная площадь рассеивания (ЭПР) — параметр, характеризующий заметность машины для радара — была и остается очень и очень низкой. Чем она ниже — тем ниже заметность самолета для радиолокационных систем.

Теоретически большинство самых мощных советских радаров (или даже все) не могли его заметить. «Дух» должен был неспешно (скорость машины по меркам конца восьмидесятых была смешной, в районе 1000 километров в час) долететь до нужной цели, выполнить задачу и удалиться. Оружием новейшего самолета были бомбы, никаких современных ракет ему не полагалось. Зато он мог нести сразу 80 обычных или 16 атомных бомб — хватило бы любому объекту. Лишь к началу 21 века для B-2 появились крылатые ракеты.

Почему он оказался бесполезным?

B-2 Spirit создавался с одной-единственной целью: без помех разбомбить нужные объекты СССР. Но первый полет бомбардировщика состоялся в 1989 году, когда соцлагерь уже разваливался, а ближе к середине девяностых, когда первые «Духи» начали поступать на вооружение, СССР уже давно распался. Холодная война закончилась, а на предполагаемую «горячую» бомбардировщик-невидимка опоздал. Преодолевать сверхмощную ПВО Советского Союза стало незачем, ельцинская Россия была для США вполне верным союзником. Ядерные бомбы на самолетах заменили обычными, и мир так и не узнал, достаточно ли B-2 Spirit незаметен, чтобы преодолеть действительно современные радары. Потому что все случаи боевого применения «самолета-невидимки» были, мягко говоря, не против равных противников, например, Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии.

В русскоязычных кругах, правда, ходит легенда, что во время налетов на Югославию один B-2 Spirit был сбит сербскими зенитчиками. Но в данном случае имеет место банальная ошибка: батарея С-125 Золтана Дани сбила не «Спирит», а F-117 Nighthawk — тоже довольно продвинутый самолет, но с несравнимо худшими технологиями малозаметности. Сами же B-2 боевых потерь не несли никогда — только один «дух» был потерян во время аварии.



Lockheed F-117 Nighthawk. Именно такой самолет сбили в Югославии в 1999 году. Фото: wikipedia.org

Впрочем, большой пользы от неубиваемого самолета все равно получить не удалось. Для выполняемых им задач B-2 Spirit имел явно излишние характеристики, а его эксплуатация обходилась чудовищно дорого: достаточно сказать, что без специального ангара радиопоглощающее покрытие самолета теряет свои замечательные и пока ни разу не пригодившиеся свойства.

С учетом всех расходов стоимость бомбардировщика-невидимки зашкалила уже за два миллиарда долларов, и вместо планируемых 132 штук на сегодняшний день построено всего 20. Причем командование ВВС США полагает, что это на 20 самолетов больше, чем нужно. Потому великолепный футуристичный бомбардировщик, созданный для Третьей мировой, в недалеком будущем отправится в отставку. И это хорошо, потому что Третья мировая нам точно не нужна.