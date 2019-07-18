Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами

Источник материала: IT.Tut.by

Не так давно сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило шуточную акцию по штурму «Зоны 51» 20 сентября. В итоге ней присоединилось почти 400 тысяч человек и это событие стало мемом. Теперь же из-за многочисленных шуток про «Зону 51» пользователи Pornhub стали массово искать ролики с инопланетянами. Об этом пишет Mashable.





Mashable попросило известный порносайт рассказать, как часто интернет-юзеры вбивают в поиске запрос «Зона 51». Оказалось, что очень часто: за четыре дня — 168 тысяч раз, хотя до этого спрос на ролики с инопланетянами был примерно нулевым.





В статье сайта для взрослых отмечается , что пик популярности запросов пришелся на второе июля — тогда видео с инопланетянами искали на 217% чаще. Топ-3 запросов выглядит так: на первом месте «оплодотворение инопланетян», на втором — «секс с инопланетянами» и на третьем «хентай с инопланетянами».





Больше всего искали инопланетян люди от 18 до 24 лет. Женщины искали подобные ролики на 33% чаще.

Любопытно, что инопланетными роликами для взрослых больше всего интересовались аргентинцы, чехи и белорусы — Беларусь на третьем месте.



