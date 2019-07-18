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Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами
18.07.2019 18:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Не так давно сообщество Shitposting cuz im in shambles
Mashable попросило известный порносайт рассказать, как часто интернет-юзеры вбивают в поиске запрос «Зона 51». Оказалось, что очень часто: за четыре дня — 168 тысяч раз, хотя до этого спрос на ролики с инопланетянами был примерно нулевым.
В статье сайта для взрослых
Больше всего искали инопланетян люди от 18 до 24 лет. Женщины искали подобные ролики на 33% чаще.
Любопытно, что инопланетными роликами для взрослых больше всего интересовались аргентинцы, чехи и белорусы — Беларусь на третьем месте.
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Не так давно сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило шуточную акцию по штурму «Зоны 51» 20 сентября. В итоге ней присоединилось почти 400 тысяч человек и это событие...
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