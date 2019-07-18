ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами

18.07.2019 18:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Не так давно сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило шуточную акцию по штурму «Зоны 51» 20 сентября. В итоге ней присоединилось почти 400 тысяч человек и это событие стало мемом. Теперь же из-за многочисленных шуток про «Зону 51» пользователи Pornhub стали массово искать ролики с инопланетянами. Об этом пишет Mashable.

Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами

Mashable попросило известный порносайт рассказать, как часто интернет-юзеры вбивают в поиске запрос «Зона 51». Оказалось, что очень часто: за четыре дня — 168 тысяч раз, хотя до этого спрос на ролики с инопланетянами был примерно нулевым.

Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами

В статье сайта для взрослых отмечается, что пик популярности запросов пришелся на второе июля — тогда видео с инопланетянами искали на 217% чаще. Топ-3 запросов выглядит так: на первом месте «оплодотворение инопланетян», на втором — «секс с инопланетянами» и на третьем «хентай с инопланетянами».

Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами

Больше всего искали инопланетян люди от 18 до 24 лет. Женщины искали подобные ролики на 33% чаще.

Любопытно, что инопланетными роликами для взрослых больше всего интересовались аргентинцы, чехи и белорусы — Беларусь на третьем месте.

Из-за шуток про «Зону 51» пользователи порносайта массово ищут видео с инопланетянами

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не так давно сообщество Shitposting cuz im in shambles запустило шуточную акцию по штурму «Зоны 51» 20 сентября. В итоге ней присоединилось почти 400 тысяч человек и это событие...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Военных США заподозрили в создании боевых клещей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика