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Продающую воду из ванны девушки забанили в Instagram
19.07.2019 10:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Instagram-аккаунт модели Белль Дельфин, у которой было 4,5 миллиона подписчиков, удалили за нарушение правил соцсети. На это
Лоренц предположила, что аккаунт модели атаковали жалобами на порнографию. Пользователи Twitter начали делиться скриншотами уведомлений Instagram, в которых сообщается, что аккаунт Дельфин заблокировали за «изображение обнаженного тела и порнографию» после их жалоб.
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