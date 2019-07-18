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Продающую воду из ванны девушки забанили в Instagram

19.07.2019 10:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Instagram-аккаунт модели Белль Дельфин, у которой было 4,5 миллиона подписчиков, удалили за нарушение правил соцсети. На это обратила внимание Тейлор Лоренц (Taylor Lorenz) из издания The Atlantic, пишет TJournal.

Продающую воду из ванны девушки забанили в Instagram
Фото: belle. delphine / Instagram

Лоренц предположила, что аккаунт модели атаковали жалобами на порнографию. Пользователи Twitter начали делиться скриншотами уведомлений Instagram, в которых сообщается, что аккаунт Дельфин заблокировали за «изображение обнаженного тела и порнографию» после их жалоб.

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