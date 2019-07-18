Продающую воду из ванны девушки забанили в Instagram

Источник материала: IT.Tut.by

Instagram-аккаунт модели Белль Дельфин, у которой было 4,5 миллиона подписчиков, удалили за нарушение правил соцсети. На это обратила внимание Тейлор Лоренц (Taylor Lorenz) из издания The Atlantic, пишет TJournal.



Фото: belle. delphine / Instagram

Лоренц предположила, что аккаунт модели атаковали жалобами на порнографию. Пользователи Twitter начали делиться скриншотами уведомлений Instagram, в которых сообщается, что аккаунт Дельфин заблокировали за «изображение обнаженного тела и порнографию» после их жалоб.