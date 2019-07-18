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Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

19.07.2019 11:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом пишет Lenta.ru.

Как пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, «Буревестник» довершит «разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание», в результате чего «втопчет страну-агрессора в каменный век».

Военный эксперт полагает, что малогабаритная ядерная энергоустановка «Буревестника» основана на советских проектах ядерного авиационного двигателя (ЯАД). «Результаты работ положили на полку архива, с которой их достали тогда, когда в области разработки компактных ядерных реакторов Россия стала единственной страной в мире», — пишет автор.

Леонков отмечает, что «Буревестнику», перемещающемуся с дозвуковой скоростью, не могут угрожать средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, поскольку последние будут практически полностью уничтожены МБР, а обнаруженные уцелевшие зоны ПВО крылатая ракета будет обходить. По его словам, комплексы контроля за воздушной обстановкой в ионизированной атмосфере вряд ли увидят радиоактивный выхлоп российского оружия глобальной дальности.

Также к российскому «оружию возмездия», применяемому после отработки по территории противника МБР, эксперт отнес ядерный подводный беспилотник «Посейдон».

В феврале военный эксперт Антон Лавров заявил, что особенностью полета «Буревестника» по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

В ноябре 2018 года сообщалось, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).

 
 
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Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия...
 
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