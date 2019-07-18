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Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо

19.07.2019 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Русскоговорящие пользователи Instagram начали «атаковать» профиль известного голливудского актера Леонардо ДиКаприо с просьбой спасти Байкал и таким образом запустили флешмоб #SaveBaikal.

Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Все началось в профиле «Весь Улан-Удэ» в Instagram. В одном из постов авторы страницы решили обратить внимание голливудской звезды на проблемы озера Байкал «в мировом масштабе».

«Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он — известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!! Байкал — наше все! Пишите в постах у ДиКаприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш», — добавили авторы поста.

Попутно они также признались, что являются одними из тех, кто «дал движение по поводу ухода Бредли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге».

Пользователи соцсети не заставили себя ждать, и вскоре в комментариях к постам в профиле ДиКаприо в Instagram появилось множество комментариев. Ниже — скриншоты некоторых из них:

Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо


Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо


Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо


Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо


Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо


Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо


Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо


Ранее в официальном аккаунте поп-дивы Леди Гаги в Instagram русскоязычные пользователи также запустили флешмоб. Началось все с того, что юзеры решили выразить недовольство сообщениями о том, что американский актер Брэдли Купер ушел от модели Ирины Шейк и стал встречаться с певицей. Позже они стали шутить, делиться рецептами и советами, и комментарии в аккаунте певицы превратились в настоящую энциклопедию русской жизни.

 
 
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Русскоговорящие пользователи Instagram начали «атаковать» профиль известного голливудского актера Леонардо ДиКаприо с просьбой спасти Байкал и таким образом...
 
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