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Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо
19.07.2019 12:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Русскоговорящие пользователи Instagram начали «атаковать»
Все началось в профиле «Весь Улан-Удэ» в Instagram. В одном из
«Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он — известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!! Байкал — наше все! Пишите в постах у ДиКаприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш», — добавили авторы поста.
Попутно они также признались, что являются одними из тех, кто «дал движение по поводу ухода Бредли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге».
Пользователи соцсети не заставили себя ждать, и вскоре в комментариях к постам в профиле ДиКаприо в Instagram появилось множество комментариев. Ниже — скриншоты некоторых из них:
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Русскоговорящие пользователи Instagram начали «атаковать» профиль известного голливудского актера Леонардо ДиКаприо с просьбой спасти Байкал и таким образом...
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