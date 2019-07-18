Леди Гаги оказалось мало? Русские фанаты «атакуют» Instagram Леонардо Ди Каприо

Источник материала: IT.Tut.by

Русскоговорящие пользователи Instagram начали «атаковать» профиль известного голливудского актера Леонардо ДиКаприо с просьбой спасти Байкал и таким образом запустили флешмоб #SaveBaikal.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

Все началось в профиле «Весь Улан-Удэ» в Instagram. В одном из постов авторы страницы решили обратить внимание голливудской звезды на проблемы озера Байкал «в мировом масштабе».

«Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он — известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!! Байкал — наше все! Пишите в постах у ДиКаприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш», — добавили авторы поста.

Попутно они также признались, что являются одними из тех, кто «дал движение по поводу ухода Бредли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге».

Пользователи соцсети не заставили себя ждать, и вскоре в комментариях к постам в профиле ДиКаприо в Instagram появилось множество комментариев. Ниже — скриншоты некоторых из них:











































Ранее в официальном аккаунте поп-дивы Леди Гаги в Instagram русскоязычные пользователи также запустили флешмоб . Началось все с того, что юзеры решили выразить недовольство сообщениями о том, что американский актер Брэдли Купер ушел от модели Ирины Шейк и стал встречаться с певицей. Позже они стали шутить, делиться рецептами и советами, и комментарии в аккаунте певицы превратились в настоящую энциклопедию русской жизни.