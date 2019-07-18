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Интернет три года поддерживает жизнь растения, каждый день выбирая его судьбу голосованием
19.07.2019 12:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американский программист Тайлер Вуд уже три года не беспокоится по поводу поливки своего домашнего растения — всю работу
Идея пришла Вуду в 2016 году: они с коллегами завели чат, чтобы напоминать друг другу о поливке растений. В какой-то момент инженер задумался: а почему он должен делать это сам?
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«Я задался вопросом, может ли подобный коллективный хаотичный подход заботиться о живом организме. И решил, что растение — единственный организм, который я мог бы доверить интернету с точки зрения моральных и этических норм», — вспомнил Вуд. Так появился проект
В июне 2016 года Вуд
Для прозрачности эксперимента Вуд организовал круглосуточную видеотрансляцию, чтобы пользователи могли взглянуть на растение. Первые несколько дней на Reddit выбирали только ответы «да», думая, что так заботятся о растении. Но один из пользователей предупредил: так можно убить афеландру. Поэтому участники стали действовать осмысленнее, строя графики поливки.
Позже Вуд добавил датчики влажности, света и температуры. Так комментаторам стало легче ориентироваться в выборе ответа. На протяжении двух лет пользователи Reddit поддерживали жизнь растения. Они даже выбрали ему имя — Джефф. В 2018 году Джефф не пережил переезда в другой штат. Но появилась новая афеландра Фрейя, которая жива до сих пор.
За три года к сабреддиту Takecareofmyplant присоединились более 11 тысяч человек. Сообщество многое пережило: локальные мемы, диверсантов, пытавшихся убить растение, поддельного «Вуда», дававшего вредные советы, траур по Джеффу и новую волну заботы о Фрейе. Тайлер Вуд все это время просто наблюдал со стороны — он хотел показать самоорганизацию людей, а не стать их лидером.
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Американский программист Тайлер Вуд уже три года не беспокоится по поводу поливки своего домашнего растения — всю работу делает интернет. Более 11 тысяч...
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