Триллионы тонн снега спасут нас от глобального потопа

Источник материала: IT.Tut.by

Ученые предупреждают, что огромный Антарктический ледяной щит может вот-вот развалиться на куски. Его можно спасти от полного коллапса, но на это уйдут невероятные ресурсы — 7,4 триллиона тонн искусственного снега. Об этом пишет издание « Популярная механика ».



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Этот вывод исследователи делают в рамках новой работы, посвященной проблеме дестабилизации ледяного покрова. Конечно, ученые не дураки и не предлагают такую фантастическую меру в качестве одного из вариантов решения проблемы. Вместо этого они лишь хотят подчеркнуть серьезность происходящего в данный момент на Южном полюсе.

Согласно прогнозам, обрушение западной части Антарктического ледяного щита приведет к повышению уровня моря по всему миру примерно на три метра. Звучит довольно безобидно, однако три метра воды моментально поставят под угрозу затопления все прибрежные города и районы, включая Нью-Йорк, Шанхай и Токио.

В интервью агентству Reuters климатолог Андерс Леверманн уверил, что мы «уже находимся в точке невозврата, если позволяем себе бездействовать».По его словам, вернуться в относительно устойчивую точку все еще можно. Сейчас это потребует не таких больших затрат денег и ресурсов, как в будущем, так что действовать надо оперативно.

Леверманн и его команда протестировали климатические модели и обнаружили, что для защиты ледяного покрова потребуется как минимум 7,4 триллиона тонн снега — и насыпать его надо всего за 10 лет. В процессе этого снег постепенно будет уплотняться и становиться все прочнее, скрепляя расходящиеся пласты льда. Однако даже этих мер может оказаться недостаточно, не говоря уже о том, какие колоссальные технические проблемы это за собой повлечет.

Сбор и замораживание морской воды, в свою очередь, приведет к разрушению множества экосистем, и мы нанесем Земле еще больше вреда, чем глобальное потепление. Кроме того, в процессе работы могут образовываться ледниковые озера, которые лишь ускоряют таяние льда, размывая его.

С учетом всего вышесказанного Леверманн отметил, что ни в коем случае не призывает свозить в Антарктиду огромное количество замораживающей техники — он лишь подчеркнул масштаб проблемы.

По мнению ученых, куда более практичной идеей будет любыми способами замедлить глобальное потепление, которое и вызывает таяние льдов. В первую очередь этого можно достигнуть за счет массового снижения уровня выброса парниковых газов в атмосферу — но и это настолько глобальная задача, что для перестройки на альтернативную энергетику даже у самых развитых стран уйдут годы.

«Больше всего мы сейчас нуждаемся в долгосрочном планировании и системе мероприятий, которые в конечном итоге избавят нашу цивилизацию от зависимости от ископаемого топлива», добавил Джеффри Каргел, планетолог из Университета Аризоны .