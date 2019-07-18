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Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта
19.07.2019 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В последние годы компьютерное зрение значительно улучшилось, но искусственный интеллект по-прежнему может серьезно ошибаться. The Verge
Чтобы показать, как компьютерное зрение может совершать ошибки, группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, Вашингтонского университета и Чикагского университета
Ниже — некоторые из примеров.
А на этих четырех фото стрекоз ИИ видит (слева направо) скунса, банан, морского льва и варежку.
Некоторые исследования показывают, что вместо того, чтобы рассматривать изображения в целом, учитывая общую форму и содержание, алгоритмы фокусируются на конкретных текстурах и деталях. И полученные результаты это подтверждают.
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В последние годы компьютерное зрение значительно улучшилось, но искусственный интеллект по-прежнему может серьезно ошибаться. The Verge собрал примеры того, как...
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