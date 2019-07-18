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Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта

19.07.2019 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В последние годы компьютерное зрение значительно улучшилось, но искусственный интеллект по-прежнему может серьезно ошибаться. The Verge собрал примеры того, как ИИ не может опознать увиденное на фото.

Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта
Сверху вниз и слева направо: эти изображения ошибочно идентифицируются как «цифровые часы», «маяк», «орган», «шприц», «тукан», «персидский кот».

Чтобы показать, как компьютерное зрение может совершать ошибки, группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, Вашингтонского университета и Чикагского университета создала набор данных примерно из 7500 изображений. Они протестировали ряд систем машинного зрения на этих фото и обнаружили, что точность ИИ упала на целых 90%, а в некоторых случаях программное обеспечение может идентифицировать только два или три процента изображений.

Ниже — некоторые из примеров.

Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта
Жуки на листе ошибочно идентифицированы как «кораблекрушение»
Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта
Кукуруза, по мнению ИИ, стала божьими коровками
Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта
Фото с вечеринки стало «факелом»
Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта
По мнению ИИ, тут катаются на картинге
Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта
А это — «бильярдный стол»

А на этих четырех фото стрекоз ИИ видит (слева направо) скунса, банан, морского льва и варежку. 

Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта

Некоторые исследования показывают, что вместо того, чтобы рассматривать изображения в целом, учитывая общую форму и содержание, алгоритмы фокусируются на конкретных текстурах и деталях. И полученные результаты это подтверждают.

 
 
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В последние годы компьютерное зрение значительно улучшилось, но искусственный интеллект по-прежнему может серьезно ошибаться. The Verge собрал примеры того, как...
 
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