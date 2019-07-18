Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта

Источник материала: IT.Tut.by

В последние годы компьютерное зрение значительно улучшилось, но искусственный интеллект по-прежнему может серьезно ошибаться. The Verge собрал примеры того, как ИИ не может опознать увиденное на фото.



Сверху вниз и слева направо: эти изображения ошибочно идентифицируются как «цифровые часы», «маяк», «орган», «шприц», «тукан», «персидский кот».

Чтобы показать, как компьютерное зрение может совершать ошибки, группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, Вашингтонского университета и Чикагского университета создала набор данных примерно из 7500 изображений. Они протестировали ряд систем машинного зрения на этих фото и обнаружили, что точность ИИ упала на целых 90%, а в некоторых случаях программное обеспечение может идентифицировать только два или три процента изображений.

Ниже — некоторые из примеров.



Жуки на листе ошибочно идентифицированы как «кораблекрушение»



Кукуруза, по мнению ИИ, стала божьими коровками



Фото с вечеринки стало «факелом»

По мнению ИИ, тут катаются на картинге



А это — «бильярдный стол»

А на этих четырех фото стрекоз ИИ видит (слева направо) скунса, банан, морского льва и варежку.





Некоторые исследования показывают, что вместо того, чтобы рассматривать изображения в целом, учитывая общую форму и содержание, алгоритмы фокусируются на конкретных текстурах и деталях. И полученные результаты это подтверждают.