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Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вблизи Сирии признали бесполезным
19.07.2019 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Тезис о полезности единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» для проведения операций в Сирии и других странах выглядит как минимум спорным,
«Решающую роль в боевых операциях российских войск в Сирии сыграл отнюдь не авианесущий крейсер „Адмирал Кузнецов“, находившийся там очень непродолжительное время в порядке фактически исследовательского похода, а сухопутные контингенты ВС [Вооруженные силы] РФ, в том числе авиация с базы ВКС [Воздушно-космических сил] Хмеймим», — написали в «Звезде».
Там же отмечается, что «с точки зрения обороны собственной территории на основных стратегических направлениях большие авианосцы для России явно избыточны и строить их незачем».
В июле эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил что России вместо ремонта «Адмирала Кузнецова» следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров (МРК).
В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, и в ней образовалась дыра размером четыре на пять метров. Корабль после инцидента отбуксировали на 35-й СРЗ.
В марте того же года «Адмирал Кузнецов»
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Тезис о полезности единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» для проведения операций в Сирии и других странах выглядит как минимум спорным,...
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