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Вот какие пять смартфонов сейчас популярны среди белорусов

20.07.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Какие смартфоны сейчас популярнее всего в Беларуси? Чтобы это выяснить, мы воспользовались сервисом Kupi.TUT.BY, в котором отсортировали поисковую выдачу по популярности в нашем регионе. Ниже — пятерка устройств, которыми чаще других в последнее время интересовались белорусы.

Xiaomi Redmi 7 и Redmi Note 7

Ожидаемо, что самыми просматриваемыми смартфонами сервиса стали два относительно недорогих Xiaomi.

Вот какие пять смартфонов сейчас популярны среди белорусов

Первый — Redmi 7 (3/32 ГБ) — продается у нас порядка трех с половиной месяцев, и за это время он успел многим понравиться. Главные плюсы аппарата: быстрый сканер отпечатков пальцев, лоток для установки одновременно двух nanoSIM-карт и карты памяти, достаточная для устройства такой цены производительность благодаря процессору Snapdragon 632 и отличное время автономной работы. От аккумулятора на 4000 мАч гаджет «живет» около полутора-двух дней без подзарядки.

Минусы: отсутствие поддержки Wi-Fi-сетей на частоте в 5 ГГц, а также недостаточно яркий дисплей. Основная камера может делать приличные фотографии только при хорошем освещении.

«Старший брат» Redmi Note 7 (4/64 ГБ) сохраняет плюсы Redmi 7, но при этом отличается дисплеем более высокого разрешения (соответственно, отдельные пиксели на таком экране заметны меньше) и еще более мощным процессором Snapdragon 660. Последний в паре с достаточно производительным видеочипом позволяет играть в современные 3D-игры на средне-высоких настройках графики.

Со временем автономной работы также без сюрпризов: батарея на 4000 мАч обеспечивает около двух дней автономности (есть и быстрая зарядка). Сдвоенная основная камера в сравнении с Redmi 7 также снимает немного лучше.

Но недостатки тоже есть: в отличие от того же Redmi 7 в увеличенной Note-версии установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти не получится.

 

Huawei P Smart (2019)

Вот какие пять смартфонов сейчас популярны среди белорусов

На третьем месте по популярности на Kupi.TUT.BY сейчас находится этот «бюджетник» от Huawei. Его краткие характеристики: экран на 6,21 дюйма с Full HD-разрешением м IPS-матрицей, процессор Kirin 710 минимум с 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 3400 мАч и основная камера с двумя модулями разрешением в 13 Мп и 2 Мп.

В отзывах реальные покупатели P Smart (2019) отметили, что им нравятся удачный дизайн модели, в меру большой экран, неплохое время автономной работы и достаточно мощное «железо». Из минусов: морально устаревший порт microUSB, а не новый USB-C, а также отсутствие технологии ускоренной подзарядки.

 

Xiaomi Mi 9T

«Почти флагманский» смартфон Xiaomi, отличающийся от более дорогих моделей только производительностью. За счет процессора Snapdragon 730 в паре с 6 ГБ оперативной памяти выбивает в AnTuTu порядка 210 тысяч баллов, а не 350−370 тысяч, как устройства со Snapdragon 855.

Вот какие пять смартфонов сейчас популярны среди белорусов

Впрочем, в реальной жизни разница вряд ли окажется заметной. На Mi 9T все работает очень быстро и плавно, игры также запускаются на высоких параметрах. Порадовало и время автономной работы: два дня аккумулятор емкостью в 4000 мАч обеспечить вполне сможет (если не увлекаться «тяжелыми» задачами).

Основная камера — тройная и умеет делать фото с широким углом обзора. Качество снимков — сильно выше среднего, но все же не настолько выдающееся, как у моделей с большей в несколько раз ценой.

К недостаткам мы отнесли не самый быстрый экранный сканер отпечатков пальцев, отсутствие стереодинамиков, а также невозможность расширить память картами microSD.

Полный обзор Xiaomi Mi 9T

 

iPhone Xr

Пятое место по популярности на момент публикации материала занимает прошлогодний iPhone Xr с 64 ГБ встроенной памяти.

Вот какие пять смартфонов сейчас популярны среди белорусов

Формально гаджет является упрощенной версией более дорогих iPhone Xs и iPhone Xs Max, но по сути мало чем им уступает. Главные плюсы устройства: очень мощное «железо» с процессором Apple A12 Bionic, превосходящее по производительности даже более новые флагманы на Android этого года.

Кроме того, устройство может предложить одну из лучших систем 3D-разблокировки по лицу, защиту от воды и пыли и приличное время работы от одного полного заряда. Проблем с одинарной, а не двойной камерой, на наш взгляд, также нет. Обычные снимки из-за одинакового 12-мегапиксельного основного модуля в iPhone Xr и iPhone Xs получаются схожего качества.

Полный обзор iPhone Xr

 
 
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Какие смартфоны сейчас популярнее всего в Беларуси? Чтобы это выяснить, мы воспользовались сервисом Kupi.TUT.BY, в котором отсортировали поисковую выдачу...
 
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