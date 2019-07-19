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«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса

20.07.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Каждый год сотни астрофотографов присылают свои снимки в Гринвичскую королевскую обсерваторию (Великобритания), которая выбирает лучшие из них. «Чердак» отобрал лучшие снимки, вошедшие в шорт-лист.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Порт Шарафхан и озеро Урмия» Masoud Ghadiri (Iran) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Озеро Урмия — бессточное соленое озеро на севере Ирана, крупнейшее на Ближнем Востоке. За последние 20 лет оно потеряло 95% своего объема. Корабль на снимке когда-то находился в шести километрах от порта, а теперь фотограф добирался до него сначала на мотоцикле, а потом пешком. Над горизонтом видны сполохи света — это засветка от одноименного с озером города, Урмии.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Галактика Скульптора» Bernard Miller / Martin Pugh (USA) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

На снимке — спиральная галактика NGC 253, также известная как Скульптор и Серебряная Монета, в 8−11 миллионах световых лет от Земли.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Дорога к славе» Nicolai Brügger (Germany) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Млечный Путь над Доломитовыми Альпами (Италия), составная панорама, снимавшаяся два дня: фотография гор сделана вечером, а неба — в 5.30 утра на следующий день.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«На конечности» Alastair Woodward (UK) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Одиночный солнечный протуберанец, снятый в 2018 году в период минимальной солнечной активности. Фотография собрана из тысячи кадров, снятых на видео.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Величественный финал» Gordon Mackie (UK) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Серебристые облака в небе над Шотландией. Такие облака в нашем полушарии можно увидеть только между маем и августом. Для этого нужно смотреть на север, когда солнце уже прячется за горизонт. Такие появляются в мезосфере, на высоте 75−90 км, и состоят из кристалликов льда.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Глубоко в сердце Мордора — NGC 7293» Andrew Campbell (Australia) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Планетарная туманность NGC 7293, также известная как Улитка и Око Бога, на расстоянии 650 световых лет от Солнца — одна из самых известных мишеней для астрофотографов. Ее звезда взорвалась тысячи лет назад, и оставшееся на ее месте ядро вскоре станет белым карликом, а сейчас оно продолжает подсвечивать расширяющуюся из-за взрыва туманность.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Танец на Годафоссе» Sutie Yang (China) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Северное сияние над водопадом Годафосс (Исландия).

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Орион» Raul Villaverde Fraile (Spain) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Туманность Ориона (правее центра) и туманность Конская Голова (левее) в кольце Петли Ориона.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Титановая Луна» Miguel Claro (Portugal) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Луна в цвете, более соответствующем ее неискаженному земной атмосферой образу. Синие оттенки, которые стали заметны на Море Спокойствия и Море Изобилия, связаны с высоким содержанием в этих областях титана.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Туманность Киля» Petar Babić (Croatia) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

NGC 3372, или туманность Киля, — эмиссионная туманность, которую можно разглядеть из Южного полушария. Находится на расстоянии от 6500 до 10 000 световых лет от Земли.

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Незадолго до прилунения в космопорте Моря Кризисов» Bud Martin Budzynski (UK) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Снимок Моря Кризисов, на дне которого находятся три советских аппарата — «Луна-15», «Луна-23» и «Луна-24».

«Око Бога» и кольца Сатурна: двенадцать невероятных снимков космоса
«Властелин колец и его свита» Jordi Delpeix Borrell (Spain) / Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019

Сатурн и его кольца. У самого нижнего края снимка, справа, можно увидеть его спутник Титан, сверху и слева — Рею; Тетис и Дион находятся правее Сатурна, а Энцелад и Мимас — прямо под кольцами. Наклон Сатурна меняется с периодом 15 лет, в 2017-м он был максимально склонен в сторону Земли — так, что можно было хорошо разглядеть его кольца. Сейчас он отклоняется от нас, так что в следующий раз кольца с нашей планеты можно будет хорошо разглядеть только в 2032 году, но с другой стороны. Чтобы воспроизвести снимок, подобный тому, что вы видите выше, придется ждать до 2047-го.

Полный шорт-лист смотрите на сайте конкурса.

 
 
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Каждый год сотни астрофотографов присылают свои снимки в Гринвичскую королевскую обсерваторию (Великобритания), которая выбирает лучшие из них. «Чердак» отобрал...
 
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