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Военный эксперт назвал американский F-35 «айфоном» по сравнению с российским Су-57
20.07.2019 14:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон»,
По его мнению, F-35 Lightning II является «своего рода „айфоном“, который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений».
«Производитель может в любой момент заблокировать программное обеспечение. Возможности Су-57 засекречены, но, думаю, он не до такой степени „цифровой“, как F-35», — уверен эксперт.
В июле Defense One написало, что около 30 единиц F-35 Lightning II, изначально предназначенных для Турции, можно предложить существующим или потенциальным заказчикам. США отказались передавать Анкаре эти самолеты из-за приобретения республикой российских комплексов С-400.
В июне 2018 года сообщалось, что США могут передать Турции F-35 Lightning II с урезанной системой ALIS (Autonomic Logistics Information System).
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Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет Lenta.ru, ссылаясь...
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