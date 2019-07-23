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14 сентября впервые в Украине пройдет международный саммит по развитию удаленного бизнеса

24.07.2019 11:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

14 сентября впервые в Украине пройдет международный саммит по развитию удаленного бизнеса14 сентября в UNIT.City состоится Freedom Business Summit - международный практический саммит о развитии глобального удаленного бизнеса и создания географически свободной жизни.

Цель саммита - показать предпринимателям новые возможности и технологии для создания географически свободной жизни и бизнеса, построения процессов удаленной работы.

Спикеры саммита - предприниматели практики нового поколения из разных стран мира - США, Эстонии, Румынии, Литвы, Германии, которые уже развивают бизнес в удаленном формате и живут жизнью без привязки к географии. 

Каждый спикер поделится исключительно практическими рекомендациями и знаниями, которые вы сможете применить в своем бизнесе.


Подтвержденные спикеры:

1. Marvin Liao, 500 Startups (USA)

2. Arnaud Castaignet, Head of PR E-Residency (Estonia)

3. Zack Benson, Assistagram (Instagram Agency) owner (USA)

4. Alex Huditan, Amazon Entrepreneur (Romania)

5. Johannes Voelkner, основатель Nomad Cruise (Spain)

6. Tomas Grizas, Houseys, Co-founder (Lithuania)

7. James Whittet, Mindset and Conscious Evolution Educator (UK)

8. Gavin Dantez, Ecommerce Entrepreneur (Bali)


Участник саммита получат и узнают проверенные стратегии и набор инструментов для создания жизни без географической привязки, а именно:

• Технологии создания распределенной удаленной команды и модели управления клиентами и сотрудниками

Как зарабатывать на инвестициях в доходную недвижимость в разных странах мира

Проверенные онлайн инструменты и сервисы для управления удаленным бизнесом

Как стать вечным туристом и способы получения второго гражданства в разных странах мира

Новые шаблоны мышления и ментальные установки, которые необходимы для успешного создания лайфстайл бизнеса бизнеса

Варианты регистрации компании и ведения бизнеса в низконалоговых юрисдикциях и бизнес по программе E-Residency


Больше всего ценности от участия в саммите получат:

1. Владельцы и руководители агентств

2. Основатели стартапов

3. Коучи, консультанты

4. Предприниматели, которые уже работаю в удаленном формате

5. IT-специалисты

6. Фрилансеры

7. E-commerce предприниматели

Как говорят организаторы Freedom Business Summit Денис Довгаль и Павел Педенко:

 "Мы решили сделать Киев местом проведения саммита и точкой сборки лайфстайл предпринимателей с разных стран и городов мира и показать новые возможности и технологии, которые сегодня существуют у предпринимателей для создания географически свободной жизни и бизнеса"

Удаленный бизнес дает возможность находиться в любой точке мира в любой момент времени и быть максимально мобильным и свободным.

Участники саммита узнают техники по запуску удаленного бизнеса, развитию виртуальной компании, управления удаленной командой и получат практический набор инструментов для создания жизни без географической привязки. 

Подробности - на сайте саммита: http://ru.freedomsummit.net

 
 
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14 сентября в UNIT.City состоится Freedom Business Summit - международный практический саммит о развитии глобального удаленного бизнеса и создания географически свободной жизни.
 
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