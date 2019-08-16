Поднявшую $30 миллионов платформу Play2Live суд признал банкротом

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В начале года мы рассказывали удивительную историю: разработчик киберспортивной платформы Play2Live, собравший на ICO внушительные $30 миллионов в криптовалюте, вдруг объявил: деньги закончились. Руководитель Алексей Бурдыко тогда сообщил, что ситуация возникла из-за падения курсов криптовалют. Теперь же в ЕГР сведений о банкротстве появилось постановление суда: белорусское юрлицо ООО «П2Л» признали банкротом, сообщает Онлайнер.

Антикризисный управляющий провел анализ финансового состояния должника и пришел к неутешительным выводам: «Финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, должник является устойчиво неплатежеспособным, полное погашение кредиторской задолженности невозможно». Отыскалось имущество на сумму примерно 243,5 тысячи рублей, в то время как кредиторы требуют общую сумму в 667,3 тысячи рублей.

Заседание о завершении ликвидационного производства состоится 18 декабря.