ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поднявшую $30 миллионов платформу Play2Live суд признал банкротом

16.08.2019 23:46 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Bybanner

В начале года мы рассказывали удивительную историю: разработчик киберспортивной платформы Play2Live, собравший на ICO внушительные $30 миллионов в криптовалюте, вдруг объявил: деньги закончились. Руководитель Алексей Бурдыко тогда сообщил, что ситуация возникла из-за падения курсов криптовалют. Теперь же в ЕГР сведений о банкротстве появилось постановление суда: белорусское юрлицо ООО «П2Л» признали банкротом, сообщает Онлайнер. 

Антикризисный управляющий провел анализ финансового состояния должника и пришел к неутешительным выводам: «Финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, должник является устойчиво неплатежеспособным, полное погашение кредиторской задолженности невозможно». Отыскалось имущество на сумму примерно 243,5 тысячи рублей, в то время как кредиторы требуют общую сумму в 667,3 тысячи рублей.

Заседание о завершении ликвидационного производства состоится 18 декабря.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале года мы рассказывали удивительную историю: разработчик киберспортивной платформы Play2Live, собравший на ICO внушительные $30 миллионов.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Армия Беларуси оказалась на 39 месте по военной мощи в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика