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5 доводов в пользу лизинга авто

22.08.2019 14:29 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

Свой автомобиль - хорошо, но как быть, если на его покупку недостаточно средств? Занять у родителей, друзей или взять кредит? Предлагаем подумать над автолизингом, ведь с недавних пор эта услуга доступна для физических лиц.

1. Меньше хлопот с документами

Несмотря на существенные вложения со стороны лизингодателей, клиенту достаточно предъявить паспорт. В большинстве случаев компании лояльно относятся к кредитной истории и справкам о доходах. Все объясняется банально: автомобиль находится в их собственности до тех пор, пока его не выкупит клиент, т.е. они ничем не рискуют. В результате такой подход удобен обеим сторонам.

2. Высокая скорость решения проблемы

Средства выделяются в течение пары суток. Часто бывает так: подали заявку, ее рассмотрели в течение нескольких часов, а уже завтра подписывают договор и покупают авто.

3. Больше шансов на успех

Вероятность одобрения заявки в несколько раз выше, чем при использовании программ автокредитования. Причем, вердикт по заявке оглашается в день ее подачи, а не через несколько недель.

4. Огромный выбор машин

Подержанные или новые - неважно! Главное, чтобы ее покупка покрывалась суммой финансирования.

5. Свобода действий

Лизинговый автомобиль можно использовать так же, как и свой. На нем вы без проблем сможете выехать за границу.

Сотрудничество с Mogo

Такого рода сотрудничество должно носить доверительный характер. Именно поэтому стоит обращаться в проверенные компании. Ею как раз является ООО «МОГО Кредит». Это международная лизинговая организация с офисами в десятке европейских стран. Что удобно, фирма широко представлена в Беларуси: договор можно заключить в любом областном городе.

Компания с историей - хорошо, но что на счет условий сотрудничества? Если вкратце, то это выглядит следующим образом:

●        финансовая помощь в размере 1-24 тыс. бел. руб. на срок 1-7 лет;

●        рассматривается покупка любого автомобиля, независимо от года выпуска и марки;

●        для рассмотрения заявки достаточно паспортных данных;

●        заявку можно оформить на официальном сайте, ответ приходит не позднее 15 минут;

●        лояльное отношение к источникам и размеру дохода, состоянию кредитной истории и т.п.;

●        КАСКО не требуется

Больше информации про лизинг автомобилей от МОГО вы найдете на официальном сайте компании. Также всегда на связи менеджер, который ответит на ваш звонок по телефону +375 (17) 388 28 66. Будем ждать ваших писем на info@mogo.by.

 
 
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Свой автомобиль - хорошо, но как быть, если на его покупку недостаточно средств? Занять у родителей, друзей или взять кредит?
 
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