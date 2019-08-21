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5 доводов в пользу лизинга авто
22.08.2019 14:29 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Свой автомобиль - хорошо, но как быть, если на его покупку недостаточно средств? Занять у родителей, друзей или взять кредит? Предлагаем подумать над автолизингом, ведь с недавних пор эта услуга доступна для физических лиц.
1. Меньше хлопот с документами
Несмотря на существенные вложения со стороны лизингодателей, клиенту достаточно предъявить паспорт. В большинстве случаев компании лояльно относятся к кредитной истории и справкам о доходах. Все объясняется банально: автомобиль находится в их собственности до тех пор, пока его не выкупит клиент, т.е. они ничем не рискуют. В результате такой подход удобен обеим сторонам.
2. Высокая скорость решения проблемы
Средства выделяются в течение пары суток. Часто бывает так: подали заявку, ее рассмотрели в течение нескольких часов, а уже завтра подписывают договор и покупают авто.
3. Больше шансов на успех
Вероятность одобрения заявки в несколько раз выше, чем при использовании программ автокредитования. Причем, вердикт по заявке оглашается в день ее подачи, а не через несколько недель.
4. Огромный выбор машин
Подержанные или новые - неважно! Главное, чтобы ее покупка покрывалась суммой финансирования.
5. Свобода действий
Лизинговый автомобиль можно использовать так же, как и свой. На нем вы без проблем сможете выехать за границу.
Сотрудничество с Mogo
Такого рода сотрудничество должно носить доверительный характер. Именно поэтому стоит обращаться в проверенные компании. Ею как раз является ООО «МОГО Кредит». Это международная лизинговая организация с офисами в десятке европейских стран. Что удобно, фирма широко представлена в Беларуси: договор можно заключить в любом областном городе.
Компания с историей - хорошо, но что на счет условий сотрудничества? Если вкратце, то это выглядит следующим образом:
● финансовая помощь в размере 1-24 тыс. бел. руб. на срок 1-7 лет;
● рассматривается покупка любого автомобиля, независимо от года выпуска и марки;
● для рассмотрения заявки достаточно паспортных данных;
● заявку можно оформить на официальном сайте, ответ приходит не позднее 15 минут;
● лояльное отношение к источникам и размеру дохода, состоянию кредитной истории и т.п.;
● КАСКО не требуется
Больше информации про лизинг автомобилей от МОГО вы найдете на
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Свой автомобиль - хорошо, но как быть, если на его покупку недостаточно средств? Занять у родителей, друзей или взять кредит?
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