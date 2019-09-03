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Бизнес-клиенты БСБ Банка смогут получать платежи через систему Payoneer

04.09.2019 12:12 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Источник материала: Bybanner

БСБ Банк и Payoneer разработали уникальный для Беларуси сервис BSB Payoneer. Теперь белорусские предприниматели и компании, работающие с американскими заказчиками, могут просто и легко получать доход на свой счет в БСБ Банке, пользуясь преимуществами системы Payoneer, сообщили изданию bybanner.com в пресс-службе банка.
 
В Беларуси предприниматели и предприятия, включая ИТ-компании, сталкиваются с финансовыми и правовыми аспектами работы на рынке США. Они касаются сложности получения заработанных средств от частных американских заказчиков, магазинов, бирж и платформ на банковский счет в Беларуси. Это касается таких крупных игроков, как Amazon, Airbnb, Upwork, Google Play, Google AdSense, Apple Appstore и других. Чтобы работать с ними, белорусы вынуждены обращаться к посредникам или использовать трудоемкие схемы перевода денежных средств.
 
BSB Payoneer помогает белорусскому бизнесу работать без посредников и непрогнозируемых комиссий - все заработанные средства переводятся прямо на счет в БСБ Банке. А для американского заказчика платеж простой и понятный, как локальный внутри страны.
 
«Цель Payoneer – помогать предпринимателям расти на международном рынке, для этого мы предоставляем им широкий выбор решений для работы с международными платежами», – прокомментировал Эяль Молдован, генеральный директор направления решений для малого и среднего бизнеса в Payoneer.

«Мы гордимся сотрудничеством с БСБ Банком. Платформа Payoneer даст белорусскому бизнесу дополнительные возможности благодаря быстрой обработке платежей, выгодной системе комиссий и передовым решениям, которые отвечают всем требованиям местных регуляторов.  Иностранные клиенты смогут с легкостью платить малому бизнесу – клиентам БСБ Банка. Мы продолжаем работать с белорусским бизнес-сообществом, стимулируя его рост на глобальном рынке».
 
BSB Payoneer позволяет использовать локальные банковские реквизиты США и принимать оплату от компаний и электронные чеки. Поддерживается получение средств через национальную платежную систему ACH для США. Зачисление денежных средств производится в USD, а в будущем БСБ Банк планирует расширить список валют.
 
Подключиться к сервису BSB Payoneer могут все предприниматели и компании, имеющие расчетный счет в БСБ Банке. До 1 декабря сервис бесплатный. Для всех клиентов, подключивших сервис до 31 декабря, будет действовать специальная комиссия: 1% от суммы платежа, но не более 30 USD.
 
Подробнее об услуге узнавайте в контакт-центре: 306 20 40 payoneer.bsb.by.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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БСБ Банк и Payoneer разработали уникальный для Беларуси сервис BSB Payoneer. Теперь белорусские предприниматели и компании, работающие с американскими заказчиками, могут...
 
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