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Фестиваль японской культуры пройдет в Москве
12.09.2019 11:06 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Шествие в традиционных костюмах, мастер-классы по боевым искусствам и дегустация национальной кухни пройдут на фестивале японской культуры "Дзидай-мацури" на Старом Арбате в Москве 15 сентября. Об этом сообщили
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Шествие в традиционных костюмах, мастер-классы по боевым искусствам и дегустация национальной кухни пройдут на фестивале японской культуры 'Дзидай-мацури' на...
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