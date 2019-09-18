Семь громких научных мистификаций

Источник материала: IT.Tut.by

Научные мистификации не всегда преследуют цель кого-то обмануть или разыграть. Порой сами создатели искренне верят в свои «открытия». Рассказываем про семь научных «изобретений», которые до сих пор могут ввести в заблуждение.

Двадцать пятый кадр



Фото: pixabay.com

Двадцать пятый кадр — это вымышленная методика воздействия на подсознание людей при помощи скрытой рекламы.

В 1957 году некий Джеймс Викери сообщил, что провел в кинотеатрах Нью-Джерси эксперимент: в фильме «Пикник» в моменты смены кадра с помощью дополнительного проектора демонстрировались кадры скрытой рекламы, например, «Кока-кола» и «Ешьте попкорн». Фильмы показывались на протяжении всего лета, и продажа колы в буфете кинотеатра, по заявлению Викери, повысилась на 17%, а попкорна — на 50%.

Впоследствии «исследователь» запатентовал эту технологию и открыл компанию по сублиминальной рекламе в фильмах. Саму идею он почерпнул из тахистоскопа — прибора, который создает короткие вспышки света до 1/60000 секунды. Дело в том, что настолько короткие импульсы находятся ниже порога человеческого восприятия.

Однако повторные демонстрации лент со скрытым кадром не привели к желаемому эффекту. Плюс ко всему кинотеатр, где якобы проводился эксперимент, посетил студент из Нью-Йорка Стюарт Роджерс. Он обнаружил, что здание просто не могло принять 50 тысяч зрителей за шесть недель, как указывалось в итогах исследований. А директор кинотеатра вообще не слышал о каких-либо экспериментах в его заведении.

В 1962 году Викери признался, что эксперимент и вся статистика продаж были сфабрикованы. Но до сих пор есть люди, которые верят в его «изобретение». 25-й кадр даже находится под запретом в некоторых странах. Так, в белорусском Законе о рекламе сказано , что запрещается размещение скрытой рекламы, то есть «рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителем рекламы воздействие на его восприятие, в том числе путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами».

Дигидрогена монооксид



Фото: pixabay.com

По сути, дигидрогена монооксид — это научная шутка. Дело в том, что за таинственным названием скрывается обычная вода.

В 1990 году студенты Калифорнийского университета в Санта-Крузе Эрик Лехнер, Ларс Норпчен и Мэтью Кауфман решили пошутить, заодно показав, к чему может привести нехватка школьных знаний. Накануне Кауфман прочел в мичиганской газете предупреждение о «гидроксиде водорода». Так что трое друзей решили придумать еще более грозный термин.

Они распространили в кампусе листовки, которые предупреждали о загрязнении воды чрезвычайно опасным веществом — монооксидом дигидрогена. А в 1994 году Крейг Джексон даже создал веб-страницу «Объединения за запрещение DHMO».

Мистификация пошла в народ. Первого апреля 1998 года член австралийского парламента объявил о начале кампании по запрещению «дигидрогена монооксида» на международном уровне. А в 2002 году ведущий ток-шоу Нил Бурц сообщил в прямом эфире, что система водоснабжения Атланты оказалась загрязнена дигидрогеном монооксида. Местный телеканал даже освещал этот «скандал». Представитель городской системы водоснабжения тогда сказал репортеру, что в системе не было больше дигидрогена монооксида, чем разрешено законом.

Красная ртуть



Иодид ртути (II), слева направо: β- (жёлтого цвета) и α-форма (красно-оранжевого). Фото: wikipedia.org

Красная ртуть, она же Red Mercury 20/20 (RM-20/20), Compound-20/20 или многофункциональный катализатор — коммерчески успешная научная мистификация.

Это вещество подается как «одно из последних военных разработок СССР», и про него даже сняли несколько документальных фильмов, например, «Что такое красная ртуть?» Эда Мура. Но есть одна проблема — химики существование красной ртути не признают.

Согласно легенде, это вещество взрывоопасно и применяется в производстве атомного оружия. Неудивительно, что оно вызывает интерес террористов. Так, в 2001 году Шамиль Басаев заявил, что будет бороться с «федералами» при помощи ядерного оружия, в том числе и красной ртути. И в 2004 году в Испании один из лидеров «Аль-Каиды» сообщил, что у него есть несколько карманных ядерных бомб на основе красной ртути.

Откуда взялась эта мистификация, неизвестно. В книге «Косово поле. Россия» утверждается, что «красная ртуть» — жаргонное название оружейного плутония. По некоторым данным, под видом «красной ртути» из СССР вывозилось смешанное со ртутью золото. Либо же так называли наркотики и секретную документацию.

Еще одна теория, что это выдумка киноделов — или же «утка», которую запустили советские спецслужбы, чтобы определить людей, заинтересованных в покупке опасных материалов.

Вскрытие пришельца



Кадр из фильма «Вскрытие пришельца» 2006 года. Изображение: КиноПоиск

Возможно, вы видели видео, на котором ученые вскрывают мертвого пришельца, разбившегося в Розуэлле. Разумеется, это постановка.

В 1995 году английский кинопродюсер Рэй Сантилли обнародовал видеоролик 1947 года: два человека в белых скафандрах исследуют тело пришельца. Эта лента принесла ему в общей сложности миллионы долларов: только от «Fox TV» Сантилли получил 125 тысяч долларов.

Однако внимательные зрители рассмотрели на видео еще кое-что кроме инопланетянина и обломков космического корабля. А именно — странную пометку на кадрах: «RESTRICTED ACCESS, A01 CLASSIFICATION, SUBJECT 1 of 2, JULY 30th 1947». Такого грифа секретности в США не существовало, да и сама дата не соответствовала событиям в Розуэлле. Не существовало в 1947 году и таких знаков опасности, что висели на стене в видеоролике.

Также вызывали сомнения действия людей на пленке: они орудовали медицинскими инструментами так, будто видели их впервые в жизни, и вместо тщательного многодневного исследования с множеством узких специалистов вскрыли тело вдвоем за 2,5 часа.

Сантилли упорно отказывался предоставить пленку на анализ, но был вынужден признать, что видео ненастоящее, в 2006 году, когда по британскому телеканалу «Sky» был показан сюжет «Расследование Иммона: „Вскрытие инопланетянина“». Впрочем, он заявил, что это «не подделка, а реконструкция», так как настоящая пленка пришла в негодность от влаги и жары.

Сантилли также сообщил, что «реконструкцию» сняли в жилой квартире на Рочестер-сквер в Лондоне. Инопланетян сделали из резины, металла и латекса, а внутрь поместили органы животных из магазина. После съемок фигуры разрезали на мелкие куски и разбросали по мусорным контейнерам.

Окаменелости Берингера





Эта печальная история произошла в 1725 году с профессором медицины в Вюрцбургском университете Иоганном Берингером. Он любил прогулки по окрестным холмам и по берегу реки Майн и однажды обнаружил среди обломков у обрыва камни с изображениями рыб, птиц, улиток, пауков, звезд и даже букв из латыни, арабского и иврита.

Профессор рассказал об удивительной находке студентам и показал им то самое место. И студенты обнаружили там еще больше загадочных камней — в общей сложности их набралось почти две тысячи.

Берингер отнесся к находке серьезно и даже написал вместе со своим учеником, Георгом Людвигом Хюбером, книгу Lithographiæ Wirceburgensis, где объявил камни результатом божьего промысла, заготовками, в которые господь «так и не вдохнул жизнь».

Книга разошлась по европейским университетам и даже попала в руки к саксонскому курфюрсту. И тут Берингер нашел последний камень с латинской надписью «Берингер дурак».

Оказалось, что эти камни изготавливали студенты университета, которых подговорили коллеги Берингера: математик Игнац Родерик и историк Иоганн Экхардт. В итоге репутации Берингера пришел конец, однако профессор подал в суд на мистификаторов, и им пришлось уйти с занимаемых должностей.

Впоследствии Берингер попытался скупить и уничтожить все камни, которые вошли в историю под названием Beringersche Lügensteine («лживые камни Берингера»), но ему не удалось этого сделать.

Археораптор



Окаменелые остатки «археораптора». Фото: wikipedia.org

В 1999 году в журнале National Geographic вышла статья об Archaeoraptor liaoningensis — ископаемом организме, найденном в Китае. В тексте утверждалось, что находка — «недостающее звено между земными динозаврами и птицами, которые могли фактически летать».

Вскоре после публикации хранитель птиц в Национальном музее естествознания в Вашингтоне С. Л. Олсон раскритиковал статью, назвав ее «кошмаром». А в 2000 году National Geographic опубликовал пресс-релиз, в котором говорилось, что окаменелость могла быть собрана из частей реальных окаменелостей различных видов. Редактор журнала Билл Аллен тогда заявил изданию Nature, что был «в бешенстве», когда узнал о возможной фальсификации окаменелости.

В результате National Geographic опубликовал результаты собственного расследования. В тексте признавалось, что окаменелость является подделкой, и что, по сути, каждый участник проекта «в чем-то ошибался».

Новый источник энергии — звуковые вибрации



Джон Уоррелл Кили и его «изобретение». Фото: wikipedia.org

Американский естествоиспытатель Джон Уоррелл Кили заявил в 1872 году, что изобрел механизм, приводящийся в движение звуковыми вибрациями. По его утверждению, «симпатические вибрации» вступали в резонанс с эфиром, вызывая «делиберацию» или «дезинтеграцию» вещества — например, воды.

Чтобы запустить машину, Кили водил смычком по камертонам и ударял молоточком по стальной пластине, чтобы «присоединить силу ее колебаний к тем камертонам». В итоге в передатчике сосредотачивалась «сила, соответствующая давлению приблизительно 1760 кГс/см²», которая могла сдвинуть с места гирю массой в 250 килограммов.

Подобные эксперименты убедили инвесторов открыть компанию Keely Motor Company, которая должна была соорудить моторы на основании нового источника энергии. Но за последующие 26 лет Кили так и не создал ничего подобного, а последующее расследование показало, что его опыты были мошенничеством.

В 1898 году в лаборатории Кили обнаружили двойные потолки и полы с тщательно замаскированными медными трубками. А в фундаменте находилась трехтонная сфера — резервуар сжатого воздуха, который и приводил в движение «делиберирующие двигатели».