﻿ Для Су-57 создали новейшую криптозащищенную систему связи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для Су-57 создали новейшую криптозащищенную систему связи

18.09.2019 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Новейшая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) с повышенной крипто- и помехозащитой проходит госиспытания в составе истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал ТАСС начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) Алексей Ратнер.

Для Су-57 создали новейшую криптозащищенную систему связи
Фото: wikipedia.org

«Сама система ОСНОД разрабатывалась довольно давно и прожила уже несколько поколений. Модификация на Су-57 разрабатывалась именно под этот самолет и сегодня в его составе проходит этап государственных испытаний», — сказал Ратнер.

По словам собеседника, в разработанной в НПП «Полет» системе реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. «Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведет. На сегодня это одна из самых помехозащищенных систем связи», — добавил Ратнер.

Система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для обеспечения управления в реальном масштабе времени различными видами воздушных судов в ходе наземно-водно-воздушных операций. Терминалы ОСНОД можно установить на самолеты и вертолеты, боевые корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

 
 
Ссылка на источник 146
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новейшая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) с повышенной крипто- и помехозащитой...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Семь громких научных мистификаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика