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Для Су-57 создали новейшую криптозащищенную систему связи
18.09.2019 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новейшая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) с повышенной крипто- и помехозащитой проходит госиспытания в составе истребителя пятого поколения Су-57. Об этом
«Сама система ОСНОД разрабатывалась довольно давно и прожила уже несколько поколений. Модификация на Су-57 разрабатывалась именно под этот самолет и сегодня в его составе проходит этап государственных испытаний», — сказал Ратнер.
По словам собеседника, в разработанной в НПП «Полет» системе реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. «Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведет. На сегодня это одна из самых помехозащищенных систем связи», — добавил Ратнер.
Система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для обеспечения управления в реальном масштабе времени различными видами воздушных судов в ходе наземно-водно-воздушных операций. Терминалы ОСНОД можно установить на самолеты и вертолеты, боевые корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.
Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Новейшая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) с повышенной крипто- и помехозащитой...
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