Для Су-57 создали новейшую криптозащищенную систему связи

Источник материала: IT.Tut.by

Новейшая версия системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) с повышенной крипто- и помехозащитой проходит госиспытания в составе истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал ТАСС начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) Алексей Ратнер.



Фото: wikipedia.org

«Сама система ОСНОД разрабатывалась довольно давно и прожила уже несколько поколений. Модификация на Су-57 разрабатывалась именно под этот самолет и сегодня в его составе проходит этап государственных испытаний», — сказал Ратнер.

По словам собеседника, в разработанной в НПП «Полет» системе реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. «Кроме того, обеспечивается постоянная криптозащита связи, то есть перехват сообщений в этой системе ни к чему не приведет. На сегодня это одна из самых помехозащищенных систем связи», — добавил Ратнер.

Система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для обеспечения управления в реальном масштабе времени различными видами воздушных судов в ходе наземно-водно-воздушных операций. Терминалы ОСНОД можно установить на самолеты и вертолеты, боевые корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.