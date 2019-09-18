|
Два российских стратегических бомбардировщика над Балтикой сопровождали истребители пяти стран
18.09.2019 09:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России в ходе полета над Балтийским морем на отдельных участках сопровождали истребители пяти стран. Об этом
По данным министерства, два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет длительностью семь часов над нейтральными водами Балтийского моря.
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сказали в министерстве. На данный момент бомбардировщики РФ вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.
Ранее пресс-служба ВВС Бельгии заявила, что королевство поднимало во вторник в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов Ту-160 и Су-27. В бельгийских ВВС добавили, что это была для них первая подобная операция.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России в ходе полета над Балтийским морем на отдельных участках сопровождали истребители пяти стран. Об этом пишет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)