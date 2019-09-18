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Два российских стратегических бомбардировщика над Балтикой сопровождали истребители пяти стран

18.09.2019 09:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России в ходе полета над Балтийским морем на отдельных участках сопровождали истребители пяти стран. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Два российских стратегических бомбардировщика над Балтикой сопровождали истребители пяти стран
Фото: wikipedia.org

По данным министерства, два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет длительностью семь часов над нейтральными водами Балтийского моря.

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сказали в министерстве. На данный момент бомбардировщики РФ вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Ранее пресс-служба ВВС Бельгии заявила, что королевство поднимало во вторник в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов Ту-160 и Су-27. В бельгийских ВВС добавили, что это была для них первая подобная операция.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

 
 
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Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России в ходе полета над Балтийским морем на отдельных участках сопровождали истребители пяти стран. Об этом пишет...
 
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