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В США научили самолеты радиолокационной разведки дозаправляться в воздухе

18.09.2019 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Первый самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) с возможностью дозаправки в воздухе E-2D Advanced Hawkeye был продемонстрирован в США. Он поступит на вооружение ВМС страны, сообщает janes.com.

В США научили самолеты радиолокационной разведки дозаправляться в воздухе
Фото: ВМС США

Первый из модернизированных для воздушной дозаправки E-2D под бортовым номером 169 066 приземлился на военно-морской базе Норфолк, официально ознаменовав появление таких самолетов во флоте США. Он уже присоединился к эскадрилье раннего предупреждения — теперь начнется тренировка пилотов, чтобы получить возможность воздушной дозаправки E-2D с помощью различных заправщиков.

Планируется, что этот самолет ДРЛО сможет полноценно выполнять свои обязанности уже в 2020 финансовом году. Со временем все стоящие на вооружении самолеты E-2D будут переоборудованы на новый стандарт.

Эта модернизация может стать ключевой в будущих конфликтах, так как самолеты ДРЛО тем эффективнее, чем дольше они могут находиться в воздухе без посадки.

 
 
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Первый самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) с возможностью дозаправки в воздухе E-2D Advanced Hawkeye был продемонстрирован в США. Он поступит...
 
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