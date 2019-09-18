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В России женщина выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи

18.09.2019 15:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

36-летняя жительница Омска выстрелила себе в голову из травматического пистолета при попытке сделать селфи. Об этом говорится на сайте Управления МДВ России по Омской области.

В России женщина выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи
Изображение использовано в качестве иллюстрации

По информации полиции, женщина взяла принадлежащий ее сожителю травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок.

При осмотре квартиры были обнаружены гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, зарегистрированные на хозяина, а также нунчаки. На допросе владелец оружия сообщил, что нунчаки изготовил самостоятельно.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия». Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.

 
 
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36-летняя жительница Омска выстрелила себе в голову из травматического пистолета при попытке сделать селфи. Об этом говорится на сайте Управления МДВ России...
 
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