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В России женщина выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи
18.09.2019 15:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
36-летняя жительница Омска выстрелила себе в голову из травматического пистолета при попытке сделать селфи. Об этом
По информации полиции, женщина взяла принадлежащий ее сожителю травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок.
При осмотре квартиры были обнаружены гладкоствольное оружие и травматический пистолет МП-79, зарегистрированные на хозяина, а также нунчаки. На допросе владелец оружия сообщил, что нунчаки изготовил самостоятельно.
Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление холодного оружия». Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы.
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36-летняя жительница Омска выстрелила себе в голову из травматического пистолета при попытке сделать селфи. Об этом говорится на сайте Управления МДВ России...
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