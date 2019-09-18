﻿ Шесть авианосцев и стелс-истребители. В США раскрыли «китайскую мечту». 21.by
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Шесть авианосцев и стелс-истребители. В США раскрыли «китайскую мечту»

18.09.2019 16:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Китайские военные хотят превратить свои стелс-истребители J-20 в палубные самолеты и оснастить ими растущий флот авианосцев. Об этом сообщает The National Interest, ссылаясь на газету Hong Kong Post — доведение количества авианесущих кораблей до шести штук издание называет «китайской мечтой».

Шесть авианосцев и стелс-истребители. В США раскрыли «китайскую мечту»
Фото: wikipedia.org

Возможно, китайцы предпочтут J-20 более компактному самолету J-31. Компания Chengdu, производящая J-20, заявляет, что готовит некие новые продукты, включающие обновленную версию истребителя. The National Interest полагает, что речь идет о палубном самолете.

В случае, если это произойдет, долгий спор между сторонниками «20-го» и «31-го» о том, кому из них базироваться на авианосцах, подойдет к концу. J-20 призван заменить нынешний палубный истребитель Китая J-15 — первый самолет этого класса в китайских ВВС.

По сути, это клон российского морского истребителя Су-33. Внешне у него много общего также с американскими, французскими и британскими палубными самолетами — складные крылья, усиленное шасси, крюк, чтобы цепляться за аэрофинишер и другие.

Вес J-15 составляет 17 тонн, и он может стартовать с носового трамплина двух китайских авианосцев — ни у одного из них нет катапульты. Однако такой метод запуска ограничивает максимальный взлетный вес самолета до 30 тонн, что не дает возможности брать с собой много вооружения. Также сообщается, что J-15 ненадежен и часто ломается.

Более тяжелый J-20, который даже пустой весит 21 тонну, а с вооружением и топливом до 40 тонн, возможно, потребует для запуска катапульты. К примеру, американские авианосцы с такой системой позволяют использовать самолеты массой до 50 тонн.

Первый китайский авианосец, оснащенный паровой катапультой, вероятно, войдет в строй к 2022 году — так сообщается в ежегодном докладе Минобороны США о военных новшествах Китая, опубликованном в мае 2019 года. Строительство этого корабля началось в 2018 году, и он стал вторым авианосцем, заложенным непосредственно в Китае.

К середине 2020-х годов, по мнению экспертов, военно-морской флот Китая будет состоять из шести авианосцев, из них четыре — c катапультами. По мнению военного эксперта Сун Чжунпина, Пекину нужно не менее пяти таких кораблей, а отставной флотский офицер Ван Юньфэй полагает, что необходимо как раз шесть. Такого количества хватит, чтобы каждый из трех флотов Китая получил по два корабля.

 
 
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Китайские военные хотят превратить свои стелс-истребители J-20 в палубные самолеты и оснастить ими растущий флот авианосцев. Об этом сообщает The National Interest,...
 
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