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Белорусские десантники отстояли город

18.09.2019 17:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В рамках учения «Щит Союза — 2019» белорусские десантники провели бой за город. Отдельному парашютно-десантному батальону 103-й витебской бригады ВДВ удалось успешно отстоять поселение от вражеской атаки. Видео «боя» появилось на сайте «ВоенТВ».

В ходе учения «враг» пытался отбить город, который белорусским военным удалось освободить от незаконных вооруженных формирований сутки назад. Десантники отбивали нападение при поддержке артиллерии, ПТРК и зенитных установок. Артиллерийский огонь корректировался с помощью беспилотного комплекса «Суперкам С-350».

Батальон оборонялся на подготовленных огневых позициях и пользовался подземными коммуникациями города. Подразделение смогло создать многоярусную систему огня.

Напомним, что 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области началось совместное учение «Щит Союза — 2019» Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. В нем принимают участие 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники и около 70 самолетов и вертолетов. Около 4000 человек, больше 30 танков и 80 бронемашин, 50 РСЗО и 15 самолетов и вертолетов участвуют от Беларуси.

 
 
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В рамках учения «Щит Союза — 2019» белорусские десантники провели бой за город. Отдельному парашютно-десантному батальону 103-й витебской бригады ВДВ удалось...
 
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