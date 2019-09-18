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Белорусские десантники отстояли город
18.09.2019 17:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В рамках учения «Щит Союза — 2019» белорусские десантники провели бой за город. Отдельному парашютно-десантному батальону 103-й витебской бригады ВДВ удалось успешно отстоять поселение от вражеской атаки. Видео «боя»
В ходе учения «враг» пытался отбить город, который белорусским военным удалось освободить от незаконных вооруженных формирований сутки назад. Десантники отбивали нападение при поддержке артиллерии, ПТРК и зенитных установок. Артиллерийский огонь корректировался с помощью беспилотного комплекса «Суперкам С-350».
Батальон оборонялся на подготовленных огневых позициях и пользовался подземными коммуникациями города. Подразделение смогло создать многоярусную систему огня.
Напомним, что 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области
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В рамках учения «Щит Союза — 2019» белорусские десантники провели бой за город. Отдельному парашютно-десантному батальону 103-й витебской бригады ВДВ удалось...
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