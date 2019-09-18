Крупнейший вулкан на спутнике Юпитера готовится к извержению

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Спутник Юпитера Ио считается самым вулканически активным телом во всей Солнечной системе. Наиболее крупным его вулканом является Локи, окруженный «лавовым озером» диаметром около 250 километров. Сейчас ученые считают, что Локи начал извергаться. Об этом пишет Phys.org.



Спутник Юпитера Ио. Изображение: wikipedia.org

Извержение вулкана Локи произойдет в середине сентября 2019 года, примерно до 20 числа. Об этом гласит доклад старшего научного сотрудника из Института планетарных наук Жюли Ратбун (Julie Rathbun).

«Локи — самый большой и мощный вулкан на Ио, настолько яркий в инфракрасном диапазоне, что мы можем увидеть его при помощи телескопов на Земле», — сообщила Ратбун.

Судя по более чем 20-летним наблюдениям, Локи извергается по относительно регулярному графику. В 1990-х — примерно каждые 540 дней. Сейчас, похоже, плюс-минус каждые 475 дней.

Если вулкан не изменил своего «поведения», то извержение вскоре должно начаться.

«На вулканические извержения влияют многие факторы, в том числе скорость поступления магмы, ее состав, особенно наличие пузырьков, тип породы, в которой находится вулкан, состояние трещин в скале и многие другие вопросы, — добавила Ратбун — Мы думаем, что Локи может быть предсказуем, так как он очень большой. Благодаря своим размерам он управляется лишь базовой физикой извержения и мало подвержен действию не таких значимых факторов».

Тем не менее, Локи не зря назван в честь бога-обманщика: он может внезапно изменить своим привычкам. Так, в начале 2000-х годов, когда был обнаружен 540-дневный паттерн, поведение этого вулкана изменилось и не проявляло периодичности до 2013 года.