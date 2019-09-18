﻿ Крупнейший вулкан на спутнике Юпитера готовится к извержению. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупнейший вулкан на спутнике Юпитера готовится к извержению

18.09.2019 18:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Спутник Юпитера Ио считается самым вулканически активным телом во всей Солнечной системе. Наиболее крупным его вулканом является Локи, окруженный «лавовым озером» диаметром около 250 километров. Сейчас ученые считают, что Локи начал извергаться. Об этом пишет Phys.org.

Крупнейший вулкан на спутнике Юпитера готовится к извержению
Спутник Юпитера Ио. Изображение: wikipedia.org

Извержение вулкана Локи произойдет в середине сентября 2019 года, примерно до 20 числа. Об этом гласит доклад старшего научного сотрудника из Института планетарных наук Жюли Ратбун (Julie Rathbun).

«Локи — самый большой и мощный вулкан на Ио, настолько яркий в инфракрасном диапазоне, что мы можем увидеть его при помощи телескопов на Земле», — сообщила Ратбун.

Судя по более чем 20-летним наблюдениям, Локи извергается по относительно регулярному графику. В 1990-х — примерно каждые 540 дней. Сейчас, похоже, плюс-минус каждые 475 дней.

Если вулкан не изменил своего «поведения», то извержение вскоре должно начаться.

«На вулканические извержения влияют многие факторы, в том числе скорость поступления магмы, ее состав, особенно наличие пузырьков, тип породы, в которой находится вулкан, состояние трещин в скале и многие другие вопросы, — добавила Ратбун — Мы думаем, что Локи может быть предсказуем, так как он очень большой. Благодаря своим размерам он управляется лишь базовой физикой извержения и мало подвержен действию не таких значимых факторов».

Тем не менее, Локи не зря назван в честь бога-обманщика: он может внезапно изменить своим привычкам. Так, в начале 2000-х годов, когда был обнаружен 540-дневный паттерн, поведение этого вулкана изменилось и не проявляло периодичности до 2013 года.

 
 
Ссылка на источник 130
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спутник Юпитера Ио считается самым вулканически активным телом во всей Солнечной системе. Наиболее крупным его вулканом является Локи, окруженный «лавовым...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Белорусские десантники отстояли город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика