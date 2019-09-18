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Украина достроит корвет «Володимир Великий» за 4 года. Так приказал Зеленский

19.09.2019 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Украине по поручению президента Владимира Зеленского достроят корвет «Володимир Великий» проекта 58 250. Ориентировочно, корабль будет завершен до конца 2023 года, его стоимость составит 7,7 миллиарда гривен (312 миллионов долларов). Об этом сообщает Армiя Inform.

Украина достроит корвет «Володимир Великий» за 4 года. Так приказал Зеленский
Источник: Армiя Inform

Программа строительства корветов проекта 58 250 была утверждена Кабмином Украины 9 ноября 2011 года, выполнить ее планировалось до 2021 года, общая стоимость проекта оценивалась в 16,2 миллиарда гривен (около 655 миллионов долларов). 70 процентов комплектующих головного корабля «Володимир Великий» собирались произвести в Украине, остальное — ввезти из Европы и США.

Но начавшийся в 2014 году конфликт на востоке страны привел к тому, что финансирование программы было приостановлено, а деньги перенаправили на нужды сухопутной армии. В 2017 году программу скорректировали — на тот момент готовность корпуса корвета составляла 80 процентов, общая готовность конструкции корабля — всего 17 процентов. Планировалось увеличить финансирование вдвое и построить сразу четыре корвета, но деньги так и не начали поступать.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда внимание на проект обратил Владимир Зеленский — интерес к корвету возрос из-за активности российских ВМС в Черном и Азовском морях. В июле 2019 года тогдашний министр обороны страны Степан Полторак рассказал президенту, что корабль готов на 32%. Его планируется достроить по стандартам НАТО.

Водоизмещение «Володимира Великого» составит 2650 тонн, он будет вооружен оружиями калибра 35 и 76,2 мм, ракетами и торпедами. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что, если корвет не построят, военному судостроению страны грозит точка невозврата.

 
 
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В Украине по поручению президента Владимира Зеленского достроят корвет «Володимир Великий» проекта 58 250. Ориентировочно, корабль будет завершен до конца 2023...
 
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