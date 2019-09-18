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Ученые выяснили, что привело к ледниковому периоду на Земле

19.09.2019 10:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Исследователи из Чикагского университета (США) рассказали, что могло спровоцировать наступление ледникового периода более 400 миллионов лет назад. Об этом сообщается в научном журнале Science Advances.

Ученые выяснили, что привело к ледниковому периоду на Земле
Фото: pixabay

Ученые говорят: за всю историю Земли на ней произошло пять глобальных катастроф. Одна из самых серьезных (Ордовикское вымирание) случилась 443 миллиона лет назад: оно уничтожило 85% видов и 60% родов морских беспозвоночных животных. Кроме того, поверхность планеты покрылась льдами, а океан промерз чуть ли не до экватора — проще говоря, наступил ледниковый период.

В новом исследовании специалисты предположили, что могло послужить этому причиной. Профессор Филипп Хек (Philipp Heck) заявляет: во всем виновна космическая пыль, образовавшаяся от столкновения астероидов между орбитами Марса и Юпитера и падающая на Землю в течение двух миллионов лет.

«Это усилило тренды похолодания климата, которые в те времена наблюдались на планете, что и привело к наступлению ледникового периода», — добавляет Хек.

Чтобы проверить свою теорию, геологи изучили древние породы с юга Швеции и окрестностей Санкт-Петербурга. Оказалось, что в них содержится огромное количество космической пыли — в несколько раз больше в сравнении с породами других геологических эпох.

 
 
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Исследователи из Чикагского университета (США) рассказали, что могло спровоцировать наступление ледникового периода более 400 миллионов лет назад. Об этом...
 
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