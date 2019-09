Одиночки объявили влюбленным парам «войну мемами»

Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад в Twitter начался новый флешмоб — #WeMetOnTwitter (#МыПознакомилисьВТвиттере). Пользователи соцсети, находящиеся в романтических отношениях, начали рассказывать истории первого знакомства со своими парами. Такое не очень понравилось одиноким юзерам. Они начали публиковать мемы про то, что испытывают во время чтения таких рассказов.

Ниже — несколько таких мемов: