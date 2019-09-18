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Одиночки объявили влюбленным парам «войну мемами»
19.09.2019 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Несколько дней назад в Twitter начался новый флешмоб — #WeMetOnTwitter (#МыПознакомилисьВТвиттере). Пользователи соцсети, находящиеся в романтических отношениях, начали рассказывать истории первого знакомства со своими парами. Такое не очень понравилось одиноким юзерам. Они начали публиковать мемы про то, что испытывают во время чтения таких рассказов.
Ниже — несколько таких мемов:
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