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Одиночки объявили влюбленным парам «войну мемами»

19.09.2019 11:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад в Twitter начался новый флешмоб — #WeMetOnTwitter (#МыПознакомилисьВТвиттере). Пользователи соцсети, находящиеся в романтических отношениях, начали рассказывать истории первого знакомства со своими парами. Такое не очень понравилось одиноким юзерам. Они начали публиковать мемы про то, что испытывают во время чтения таких рассказов.

Ниже — несколько таких мемов:

Одиночки после прочтения твитов с этим тегом

Когда одинок и читаешь посты людей по хэштегу #WeMetOnTwitter

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