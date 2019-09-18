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«Боинг» показал новейший истребитель F-15EX Advanced Eagle
19.09.2019 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американский аэрокосмический гигант Boeing опубликовал видео о своем новейшем истребителе F-15EX Advanced Eagle. Несмотря на то, что самолет является развитием McDonnell Douglas F-15 Eagle (он используется с 1976 года), модернизация позволила получить вполне современную машину. Об этом
В промо-ролике о новом истребителе, появившемся в Twitter, указано, что самолет оснащен самым быстрым компьютером в мире, электродистанционной системой управления («fly-by-wire») и новейшим радаром.
Большим преимуществом новой версии, пишет Boeing, стало то, что она позволяет как пилотам, так и механикам осваиваться с техникой в считанные дни, а не годами, как раньше. По сравнению с более ранними версиями самолета Boeing F-15EX имеет большую полезную нагрузку и дальность полета — создатели утверждают, что по этим показателям самолет превосходит всех «одноклассников».
F-15EX может нести весь спектр оружия класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», а также противокорабельного вооружения. Важно и то, что любые новые боеприпасы можно установить на самолет быстро и без больших затрат — Boeing называет это «усовершенствованной архитектурой машины».
10 сентября сенаторы Соединенных Штатов рекомендовали выделить почти миллиард долларов США на восемь Boeing F-15EX. Считается, что модернизация F-15 — единственный способ быстро удовлетворить критически важные запросы ВВС США.
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Американский аэрокосмический гигант Boeing опубликовал видео о своем новейшем истребителе F-15EX Advanced Eagle. Несмотря на то, что самолет является развитием McDonnell Douglas F-15...
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