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После Facebook и Google. Белорусский разрабочик игр оказался в мировом топ-3 по загрузкам
19.09.2019 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Аналитическая платформа
В августе компания
По данным Sensor Tower, в прошлом месяце приложения компании пользователи скачали 114 миллионов раз, или на 13 миллионов больше, чем в июле. В августе пользователи больше скачивали только приложения Google и Facebook.
По загрузкам в App Store белорусский разработчик занял пятое место (34 миллиона скачиваний), по загрузкам в Google Play — третье место (80 миллионов скачиваний).
В App Store сейчас доступно 22 игры, разработанных SayGames, в Google Play — 21. Самые популярные игры в августе — Sand Balls (22 миллиона загрузок) и Jelly Shift (18 миллионов загрузок).
SayGames — это разработчик и издатель мобильных игр жанра Ultra Casual. Компания зарегистрирована в Минске в мае 2018 года, резидент ПВТ. Штат насчитывает 14 сотрудников.
В App Store доступно 17 игр, разработанных SayGames, в Google Play — 16.
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Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений в августе исходя из популярности их продуктов. В топ-3...
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