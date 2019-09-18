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После Facebook и Google. Белорусский разрабочик игр оказался в мировом топ-3 по загрузкам

19.09.2019 12:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений в августе исходя из популярности их продуктов. В топ-3 оказался белорусский разработчик SayGames. Об этом пишет Dev.by.

После Facebook и Google. Белорусский разрабочик игр оказался в мировом топ-3 по загрузкам
Фото: Yura Fresh / unsplash.com

В августе компания занимала шестое место в рейтинге: за апрель-июнь приложения компании пользователи скачали около 200 миллионов раз. Теперь — третье.

По данным Sensor Tower, в прошлом месяце приложения компании пользователи скачали 114 миллионов раз, или на 13 миллионов больше, чем в июле. В августе пользователи больше скачивали только приложения Google и Facebook.

После Facebook и Google. Белорусский разрабочик игр оказался в мировом топ-3 по загрузкам

По загрузкам в App Store белорусский разработчик занял пятое место (34 миллиона скачиваний), по загрузкам в Google Play — третье место (80 миллионов скачиваний).

В App Store сейчас доступно 22 игры, разработанных SayGames, в Google Play — 21. Самые популярные игры в августе — Sand Balls (22 миллиона загрузок) и Jelly Shift (18 миллионов загрузок).

SayGames — это разработчик и издатель мобильных игр жанра Ultra Casual. Компания зарегистрирована в Минске в мае 2018 года, резидент ПВТ. Штат насчитывает 14 сотрудников.

В App Store доступно 17 игр, разработанных SayGames, в Google Play — 16.

 
Теги: Минск
 
 
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Аналитическая платформа Sensor Tower опубликовала рейтинг лучших мировых разработчиков мобильных приложений в августе исходя из популярности их продуктов. В топ-3...
 
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