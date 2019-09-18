Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представлены официально

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня в Мюнхене Huawei представила новые топовые смартфоны — Mate 30 и Mate 30 Pro. Гаджеты получили мощное «железо», продвинутые основные камеры и емкие аккумуляторы.

Huawei Mate 30 Pro

Старший Mate 30 Pro оснастили экраном с OLED-матрицой на 6,53 дюйма с разрешением 2400 на 1176 точек. В панель встроен сканер отпечатков пальцев. Кроме того, с левой и правой сторон дисплей сильно загнут. Благодаря этому, по задумке компании, внешне он выглядит еще более безрамочным.





В верхней части экрана находится вырез для фронтальной 32-мегапиксельной камеры (f/2.0) и датчиков для системы 3D-распознавания лица владельца. Процессором для новинки выступил недавно анонсированный Kirin 990 5G. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 128/256 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Поддерживается 40-ватная быстрая проводная и 27-ватная беспроводная зарядки. Кроме того, смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Главная «фишка» аппарата — основная камера в форме круга на задней панели. Первый модуль — на 40 Мп (f/1.6), второй, суперширокоугольный — на 40 Мп (f/1.8), третий, телефото — на 8 Мп (f/2.4). В наличии также сенсор, определяющий глубину объектов в кадре.

Разумеется, Huawei Mate 30 Pro снимает с использованием технологий искусственного интеллекта. В активе также 3-кратный оптический зум, пятикратный гибридный и 30-кратный цифровой. Камеры-перископа, как в Huawei P30 Pro, в новинку решили не устанавливать. Зато смартфон может снимать видео со скоростью в 7680 кадров в секунду при разрешении 720p и на скорости в 960 кадров в 1080p.

Mate 30 Pro (как и обычный) Mate 30 работает на операционной системе Android с оболочкой EMUI 10. Впрочем, предустановленных Google-сервисов вроде Gmail в аппарате, скорее всего, нет из-за проблем, связанных с санкциями со стороны правительства США.

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