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Бельгийский истребитель врезался в дом во Франции - летчик зацепился за линию электропередач

19.09.2019 15:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Бельгийский истребитель четвертого поколения F-26 потерпел крушение во Франции. Сообщается, что самолет разбился в коммуне Лориан. Информация об этом появилась в Twitter военно-воздушных сил Бельгии.

Бельгийский истребитель врезался в дом во Франции - летчик зацепился за линию электропередач
F-16. Фото: Wikimedia Commons

По данным Associated Press, самолет при падении поджег ближайшее поле и повредил дом. Катапультировавшийся пилот два часа провисел, зацепившись парашютом за линию электропередач, но не пострадал.

Спасатели благополучно вытащили летчика после того, как во всем районе отключили питание. Пилот был доставлен в ближайшую больницу для медосмотра.

Пострадавших в результате инцидента нет. Дом, в который врезался истребитель, получил повреждения крыши и фасада — несмотря на то, что в момент столкновения в здании были родители хозяина, их не задело. «Моя мать в шоке, отец тоже», — заявил владелец дома Людовик Кауффер.

Региональная администрация сообщила, что F-16 летел из Бельгии на французскую военно-морскую базу, когда произошла авария. Пилоты своевременно катапультировались до того, как истребитель упал.

 
 
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Бельгийский истребитель четвертого поколения F-26 потерпел крушение во Франции. Сообщается, что самолет разбился в коммуне Лориан. Информация об этом появилась...
 
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