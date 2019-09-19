В России создали Telegram-бот, «который вас посадит»

Источник материала: IT.Tut.by

Мы ранее рассказывали про бот FreeOmon , который добавляет на любые изображения сотрудников ОМОН. Теперь его автор, блогер Анатолий Капустин внес в него новую функцию. «Нейроправосудие» выявляет на снимках лица и по ним назначает каждому человеку уголовную статью, по которой тот сядет. Хотя бот знает только российское законодательство, им воспользовались и белорусы.

Также подписчикам бота пришла рассылка со следующим текстом: «По всей Москве понатыканы камеры, которые распознают вас сотню раз на дню. Скоро даже проезд в метро можно будет оплатить, посмотрев в одну из них (Московский метрополитен планирует начать тестировать систему распознавания лиц для оплаты проезда. — Прим. 42.TUT.BY). От приватности не осталось ничего, а значит, пришла пора пойти дальше и дать машине не только распознать себя, но и осудить! Да настанет нейроправосудие!».

Конечно, бот не судит беспристрастно, а добавляет на фото случайную статью. Однако в Twitter оценили шутку и уже начали делиться своими результатами.

чисто я с утра когда не смог выпить кофе pic.twitter.com/0RydbjRXzN — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) September 19, 2019

У мужика теперь будет ко мне пара вопросов pic.twitter.com/Oc6VKQV4s1 — Валь Гадот (@baby_cerber) September 19, 2019

Спасибо @A_Kapustin , теперь я ни сколько не сомневаюсь в том, что мой пёс может обглодать кому-нибудь лицо. pic.twitter.com/EjU24bpe0z — Женевская Конвенция (@kovalyash) September 19, 2019