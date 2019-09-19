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В России создали Telegram-бот, «который вас посадит»
20.09.2019 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Мы ранее
Также подписчикам бота пришла рассылка со следующим текстом: «По всей Москве понатыканы камеры, которые распознают вас сотню раз на дню. Скоро даже проезд в метро можно будет оплатить, посмотрев в одну из них (Московский метрополитен планирует начать тестировать систему распознавания лиц для оплаты проезда. — Прим. 42.TUT.BY). От приватности не осталось ничего, а значит, пришла пора пойти дальше и дать машине не только распознать себя, но и осудить! Да настанет нейроправосудие!».
Конечно, бот не судит беспристрастно, а добавляет на фото случайную статью. Однако в Twitter оценили шутку и уже начали делиться своими результатами.
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Мы ранее рассказывали про бот FreeOmon, который добавляет на любые изображения сотрудников ОМОН. Теперь его автор, блогер Анатолий Капустин внес в него новую функцию....
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