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Посмотрите, как на кнопочном телефоне Nokia запустили настоящий Android

20.09.2019 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Энтузиаст с ником @rider95 опубликовал видео, в котором на обычном кнопочном телефоне Nokia запускается операционная система Android. Об этом сообщает ресурс Android Police.

В коротком видео показывается работа голосового помощника Google, а также меню с приложениями. А еще в ролике демонстрируется запуск приложения Google Maps. Внешне интерфейс напоминает смесь обычного Android и системы для кнопочных мобильных телефонов.

В Android Police предполагают, что это может быть модификация Android 8.0 Oreo, или «облегченная» версия операционки — Android Go. Другие технические подробности пока не сообщаются. Возможно, больше об этом представители Google расскажут 15 сентября во время анонса смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Nokia:

 
 
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Энтузиаст с ником @rider95 опубликовал видео, в котором на обычном кнопочном телефоне Nokia запускается операционная система Android. Об этом сообщает ресурс Android Police.
 
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