|
Посмотрите, как на кнопочном телефоне Nokia запустили настоящий Android
20.09.2019 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Энтузиаст с ником @rider95 опубликовал видео, в котором на обычном кнопочном телефоне Nokia запускается операционная система Android. Об этом
В коротком видео показывается работа голосового помощника Google, а также меню с приложениями. А еще в ролике демонстрируется запуск приложения Google Maps. Внешне интерфейс напоминает смесь обычного Android и системы для кнопочных мобильных телефонов.
В Android Police предполагают, что это может быть модификация Android 8.0 Oreo, или «облегченная» версия операционки — Android Go. Другие технические подробности пока не сообщаются. Возможно, больше об этом представители Google расскажут 15 сентября во время анонса смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Nokia:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энтузиаст с ником @rider95 опубликовал видео, в котором на обычном кнопочном телефоне Nokia запускается операционная система Android. Об этом сообщает ресурс Android Police.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)