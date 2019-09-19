Посмотрите, как на кнопочном телефоне Nokia запустили настоящий Android

Источник материала: IT.Tut.by

Энтузиаст с ником @rider95 опубликовал видео, в котором на обычном кнопочном телефоне Nokia запускается операционная система Android. Об этом сообщает ресурс Android Police.

В коротком видео показывается работа голосового помощника Google, а также меню с приложениями. А еще в ролике демонстрируется запуск приложения Google Maps. Внешне интерфейс напоминает смесь обычного Android и системы для кнопочных мобильных телефонов.

В Android Police предполагают, что это может быть модификация Android 8.0 Oreo, или «облегченная» версия операционки — Android Go. Другие технические подробности пока не сообщаются. Возможно, больше об этом представители Google расскажут 15 сентября во время анонса смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Nokia: