Какие смартфоны можно купить в магазине конфиската и сколько они стоят

Источник материала: IT.Tut.by

Магазин конфиската — довольно странное место. Здесь можно найти практически все, начиная от кормов для животных и ритуальных товаров и заканчивая автомобилями и фирменными сумками Chanel. Мы решили посмотреть, какие телефоны продаются в минских магазинах конфискованных товаров, и сравнили их стоимость с ценами в интернет-магазине.



Фото: NordWood Themes / unsplash.com

В качестве примера продавца конфиската мы выбрали интернет-магазин «Ваш Выбор» (konfiskat.by), владельцем которого является РУП «Торговый дом «Восточный».

Сразу отметим: о широте выбора в случае с конфискатом (имуществом, обращенным в доход государства) говорить вряд ли приходится. К тому же тех или иных устройств в магазине конфиската может быть всего несколько штук. Здесь многое зависит от удачи. Также заметим: по нашему законодательству имущество, обращенное в доход государства, обмену и возврату не подлежит .

Сравнивать цены будем с магазинами, представленными на площадке KUPI.TUT.BY. Так, например, конфискованный смартфон Xiaomi Mi 8 SE (6/64 ГБ) стоит 505,35 рубля. На сайте указывается, что этот смартфон — новый, «без признаков б/у». Такой же Mi 8 SE в других интернет-магазинах стоит 546 рублей.

Смартфон оснащается экраном на 5,88 дюйма, двойной основной камерой (12 Мп + 8 Мп), процессором Snapdragon 710, а также встроенным аккумулятором емкостью 3120 мА·ч. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.

Новый Samsung Galaxy S9 (64 ГБ) в конфискате стоит 1 134,81 рубля. В Сети — от 1100 рублей. Особой разницы в цене тут найти не удалось. Смартфон оснащен экраном на 5,8 дюйма, одинарной основной камерой на 12 Мп, процессором Exynos 9810, а также 4 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор — на 3000 мА·ч.

Новый конфискованный Meizu M6 Note (32 ГБ) продается на konfiskat.by за 297,42 рубля. Версия с таким же объемом памяти в Сети стоит около 320 рублей, модификация на 64 ГБ — не менее 335 рублей. Устройство отличается 5,5-дюймовым экраном, основной камерой разрешением 12 Мп и 5 Мп, а также процессором Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и батареей на 4000 мА·ч.

Конфискованный Xiaomi Mi A2 (32 ГБ) на «чистом» Android без фирменной оболочки производителя у konfiskat.by стоит 303,24 рубля. В Сети — от 340 рублей. Гаджет может похвастаться экраном на 5,99 дюйма, процессором Snapdragon 660, двойной камерой на 12 Мп и 20 Мп, а также батареей на 3010 мА·ч.

Наконец, популярный Xiaomi Redmi Note 5 (3/32 ГБ) в магазине конфиската оценили в 275,10 рубля. Такой же аппарат на KUPI.TUT.BY можно найти не менее чем за 325 рублей. Гаджет оснащается 5,99-дюймовым дисплеем, камерой с двумя фотомодулями (12 Мп + 5 Мп), процессором Snapdragon 636 и батарейкой на 4000 мА·ч.