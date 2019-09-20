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Какие смартфоны можно купить в магазине конфиската и сколько они стоят
21.09.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Магазин конфиската — довольно странное место. Здесь можно найти практически все, начиная от кормов для животных и ритуальных товаров и заканчивая автомобилями и фирменными сумками Chanel. Мы решили посмотреть, какие телефоны продаются в минских магазинах конфискованных товаров, и сравнили их стоимость с ценами в интернет-магазине.
В качестве примера продавца конфиската мы выбрали интернет-магазин «Ваш Выбор» (konfiskat.by), владельцем которого является РУП «Торговый дом «Восточный».
Сразу отметим: о широте выбора в случае с конфискатом (имуществом, обращенным в доход государства) говорить вряд ли приходится. К тому же тех или иных устройств в магазине конфиската может быть всего несколько штук. Здесь многое зависит от удачи. Также заметим: по нашему законодательству имущество, обращенное в доход государства, обмену и возврату
Сравнивать цены будем с магазинами, представленными на площадке KUPI.TUT.BY. Так, например, конфискованный смартфон
Смартфон оснащается экраном на 5,88 дюйма, двойной основной камерой (12 Мп + 8 Мп), процессором Snapdragon 710, а также встроенным аккумулятором емкостью 3120 мА·ч. Фронтальная камера — 20-мегапиксельная.
Новый
Новый конфискованный
Конфискованный
Наконец, популярный
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Магазин конфиската — довольно странное место. Здесь можно найти практически все, начиная от кормов для животных и ритуальных товаров и заканчивая автомобилями...
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