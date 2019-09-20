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Colt произведет карабинов M4 на 40 миллионов долларов. Все это оружие пойдет на экспорт

21.09.2019 07:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американский производитель оружия Colt Manufacturing Co. LLC получил большой контракт на поставку карабинов M4 и M4A1. Общая сумма составляет почти 42 миллиона долларов. Примечательно, что все произведенное оружие пойдет на экспорт, пишет defence-blog.

Colt произведет карабинов M4 на 40 миллионов долларов. Все это оружие пойдет на экспорт
Фото: militaryfactory.com

Министерство обороны Соединенных Штатов договорилось о поставке оружия, произведенного Colt, в Афганистан, Бахрейн, Джибути, Федеративные Штаты Микронезии, Венгрию, Иорданию, Кувейт, Ливан, Македонию, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис. Предполагается, что контракт будет завершен к 18 сентября 2024 года.

Карабин М4 под патрон 5,56×45 — это компактная версия «черной винтовки» М16А2 со складным прикладом, усовершенствованным прицелом и рельсовыми направляющими для обвеса.

M4A1 — версия карабина M4 с переводчиком режимов огня. Оружие можно дополнительно оснастить гранатометами M203A1, M320A2 или подствольным дробовиком M26.

Изначально карабинами вооружались только части второй линии и экипажи бронетехники (боевые подразделения получали винтовки M16A2), но затем компактность была признана более весомым достоинством, чем длинный ствол винтовки, и на них перевооружилась вся армия и Корпус морской пехоты США. Сейчас американские военные активно думают над тем, чем заменить это оружие.

 
 
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Американский производитель оружия Colt Manufacturing Co. LLC получил большой контракт на поставку карабинов M4 и M4A1. Общая сумма составляет почти 42 миллиона долларов....
 
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