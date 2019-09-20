Samsung Galaxy Note10+ и iPhone 11 Pro Max скинули с высоты на бетон. Что из этого вышло?

Источник материала: IT.Tut.by

Во всем мире 20 сентября начались продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro. За несколько недель до этого купить стало возможно и топовый смартфон Samsung — Galaxy Note10+. На YouTube-канале PhoneBuff вышел ролик , в котором аппараты сравнили на прочность.

Для этого iPhone 11 Pro Max и Galaxy Note10+ скидывали с определенной высоты на бетон. Сперва — задней панелью вниз, после — левым углом вниз, в конце — дисплеями вниз. В ролике есть и бонусный раунд, в котором устройства экранами вниз сбрасывают десять раз подряд и таким образом проверяют, на каком этапе у них откажет сенсорный слой.

В целом, аппараты показали схожие результаты. Уже при первом сбрасывании задняя сторона новинок покрылась трещинами. Экраны также полностью разбились, но даже после десятого сбрасывания панели реагировали на прикосновения пальцев. Впрочем, автор YouTube-канала PhoneBuff в конце видео заявил: Galaxy Note10+ прошел испытания немного лучше.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone: